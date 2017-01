アジア通貨動向（3日）＝大半が下落、強い米指標受け

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨は大半が下落した。 ISM製造業景気指数など米経済指標が予想よりも強い結果となったことからドルが買わ れ、主要通貨に対するドル指数 は1年2カ月ぶりの高値をつけた。 中国の8月のサービス部門購買担当者景気指数(PMI)が前月から上昇したことで アジア株が上昇したものの、ドル上昇の勢いを止めるには至らなかった。 欧州中央銀行(ECB)は4日に理事会を開催する。追加緩和策を打ち出せば、ユー ロを調達して高利回りの新興国市場に投資する動きが強まるとみられ、アジアへの資金流 入が拡大する可能性がある。 韓国ウォン は下落。ドル上昇を受けて外国銀行などからドルにショートカ バーが出た。一部のトレーダーは韓国当局がウォン高を抑制するために、1ドル=101 6ウォン近辺でドル買い/ウォン売り介入を行ったとの見方を示した。 インドネシアルピア は一時0.4%安の1ドル=1万1795ルピアまで下 落し、8月8日以来の安値をつけた。市場関係者からは、一部の国営企業が固定資産への 投資のためにドルを買ったとの指摘が聞かれた。 フィリピンペソ もインフレを懸念した海外投資家からの売りに押されて下 落した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.18 105.10 -0.08 Sing dlr 1.2542 1.2535 -0.06 Taiwan dlr 29.924 29.978 +0.18 Korean won 1021.30 1018.30 -0.29 Baht 32.14 32.10 -0.13 Peso 43.71 43.57 -0.32 Rupiah 11795.00 11745.00 -0.42 Rupee 60.59 60.68 +0.15 Ringgit 3.1870 3.1776 -0.29 Yuan 6.1451 6.1488 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.18 105.28 +0.09 Sing dlr 1.2542 1.2632 +0.72 Taiwan dlr 29.924 29.950 +0.09 Korean won 1021.30 1055.40 +3.34 Baht 32.14 32.86 +2.23 Peso 43.71 44.40 +1.57 Rupiah 11795.00 12160.00 +3.09 Rupee 60.59 61.80 +2.00 Ringgit 3.1870 3.2755 +2.78 Yuan 6.1451 6.0539 -1.48