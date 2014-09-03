追加-内閣改造関連ヘッドライン一覧

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［東京 ３日 ロイター］ - ＊記事本文を読む場合は、ヘッドライン末尾の（）内をダブルクリックして下さい。

《第２次安倍改造内閣》 ◎WRAPUP3-安倍政権、地方再生と消費増税へ新布陣 女性閣僚も過去最多 ◎UPDATE 1-第2次安倍改造内閣発足へ、地方創生相に石破氏 女性閣僚5人

◎UPDATE 1-自民幹事長に谷垣氏、新執行部が発足 地方選へ体制整備急ぐ

◎谷垣幹事長、稲田政調会長、二階総務会長を起用＝自民党役員人事

《分析・解説》

◎〔焦点〕安倍・谷垣ラインが直面する消費税判断、政権の命運左右も

◎〔焦点〕安倍長期政権へ「重厚」布陣で足固め、早期解散後退の声

◎〔焦点〕ＧＰＩＦ改革へ積極派・塩崎厚労相、透ける官邸の「株高政策」

《情報》 ◎第２次安倍改造内閣

◎閣僚の略歴（共同）

《閣僚・自民幹部発言》

◎UPDATE 1-消費税10％へ、デフレ脱却に取り組むよう首相が指示＝麻生財務相

◎UPDATE 1-12月の消費税判断へ、適切な指標が揃うよう環境整備＝甘利経済再生相

◎ガバナンスを強化し、新たな運用に変えるのが本来の姿＝ＧＰＩＦ改革で塩崎厚労相

◎原発再稼動進める、自治体など関係者の理解が大事＝小渕経産相

◎九電川内原発の再稼動、地元関係者の要望を聞く＝小渕経産相

◎UPDATE 1-安倍首相、デフレ脱却へ改造内閣も経済最優先 消費税10％年内判断

◎UPDATE 1-デフレ脱却の段階、企業は内部留保資金の積極活用を＝麻生財務相

◎UPDATE 1-市場は迅速な結果を求めるものと理解＝甘利経済再生相

◎UPDATE 1-消費増税議論、首相から景気にも目配りするよう指示＝谷垣・自民幹事長

《市場の見方》 ◎消費増税確度高まる、第3の矢の印象薄く＝ニッセイ基礎研 斉藤氏

◎円安期待を高める布陣＝三菱ＵＦＪモルスタ証 植野氏

◎景気回復に石破氏の役割大きい＝エース経済研究所 子幡氏

◎消費再増税に向けメッセージ＝大和証 永井氏

◎挙党態勢作りが狙い、増税反対抑え込みへ＝伊藤惇夫氏

《市場の反応》

◎外為市場

◎株式市場

◎金利市場