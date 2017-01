米金融・債券市場＝利回り低下、ウクライナ和平協議への期待後退で

[ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時00分 99*18.50=3.1468% 前営業日終盤 99*00.00=3.1769% 10年債 米東部時間15時51分 99*24.00=2.4033% 前営業日終盤 99*18.50=2.4229% 5年債 米東部時間15時46分 99*23.50=1.6807% 前営業日終盤 99*22.50=1.6873% 2年債 米東部時間15時46分 99*30.75=0.5198% 前営業日終盤 99*30.25=0.5276% 3日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。ウクライナ東部の停戦に向け 事態が進展するとの見方から当初は売られたが、その後、和平協議をめぐる懐疑的な見方 が強まり切り返した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは前日の2.4 2%から2.40%に低下した。一時は8月13日以来の水準となる2.46%まで上昇 する場面もあった。 Tボンド先物12月限 は8/32高の138─30/32。 Tノート先物12月限 は変わらずの125─7.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)