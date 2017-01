UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、ウクライナ和平協議への期待後退で

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 99*21.00=3.1427% 前営業日終盤 99*00.00=3.1769% 10年債 米東部時間17時01分 99*25.30=2.3980% 前営業日終盤 99*18.50=2.4229% 5年債 米東部時間17時05分 99*24.25=1.6758% 前営業日終盤 99*22.50=1.6873% 2年債 米東部時間16時08分 99*30.75=0.5198% 前営業日終盤 99*30.25=0.5276% 3日の米金融・債券市場では、国債利回りが低下した。ウクライナ東部の停戦に向け 事態が進展するとの期待から当初は売られたが、その後、和平協議をめぐる懐疑的な見方 が強まり、30年債主導で切り返した。 ロシアのプーチン大統領は戦闘の終結に向けた7段階の計画を公表したが、ウクライ ナのヤツェニュク首相は、これを北大西洋条約機構(NATO)首脳会議を控えた「策略 」として一蹴した。 ED&Fマンの債券金利・クレジットトレーディング部門責任者、トム・ディ・ガロ マ氏は、ウクライナ情勢をめぐる不透明感は依然根強いとし、「オバマ米大統領がエスト ニアを訪問する中、プーチン大統領はNATOが結束することを恐れ、停戦案を提案した のだろう。戦闘は続くと思う」と述べた。 午後終盤の取引で、指標10年債 は3/32高。利回りは前日の2.4 2%から2.40%に低下した。一時は8月13日以来の水準となる2.46%まで上昇 する場面もあった。 30年債 は12/32高。利回りは一時、2週間ぶりの高水準となる3 .21%に上昇したが、その後は3.15%に低下した。前日は3.17%だった。 トム・ディ・ガロマ氏はまた、投資家は引き続きデュレーションが必要なため、安値 では必ず米国債に買いを入れると指摘した。 一方、9月に入り社債の起債案件が相次いで明らかになっており、全般的に利回りの 押し上げ要因になっているという。 Tボンド先物12月限 は8/32高の138─30/32。 Tノート先物12月限 は変わらずの125─7.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (-0.25)