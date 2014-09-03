〔金利マーケットアイ〕翌日物中心は0.06％半ばか、当預残151.6兆円見込み

［東京 ４日 ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜０７：０５＞ 翌日物中心は0.06％半ばか、当預残151.6兆円見込み

無担保コール翌日物は０．０６％台半ばを中心にした取引となりそうだ。４日の資金過不足は銀行券要因と財政等要因を合わせて８８００億円の余剰。３日同様に試し取りが予想されているが、実需ベースの取引金利は地銀や信託などで０．０６４─０．０６５％付近、大手行で０．０６─０．０６１％付近になりそうだ。

３日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低下の０．０６９％となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は３日に比べて９０００億円増の１５１兆６０００億円程度となる見込み。残り所要積立額は１６００億円。

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