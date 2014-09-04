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［東京 ４日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 104.92 137.93 172.66 Sep04 09:55 BOA 104.92 137.91 Sep04 09:56 BARCLAYS BBH&CO 104.90 137.92 172.63 Sep04 09:56 BNP PARIBAS 104.91 137.93 173.68 Sep04 10:01 CITIBANK 104.93 137.93 172.68 Sep04 10:29 DEUTSCHE 104.91 137.92 172.64 Sep04 10:06 GOLDMAN 104.92 137.93 Sep04 09:56 JPM CHASE 104.92 137.93 Sep04 10:02 MIZUHO BK 104.93 137.93 172.67 Sep04 10:29 MORGAN ST 104.90 137.91 Sep04 10:01 STANCHART 104.89 137.89 Sep04 00:55 SHINKIN CTRL 104.90 137.91 Sep04 09:55 SHINSEI 104.92 137.93 Sep04 10:29 SMBC 104.93 137.93 Sep04 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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