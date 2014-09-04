5日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 市場変更：東証１部指定 橋本総業 東証２部から サイバーエージェント が東証１部に マザーズから 0850 ８月末の外貨準備高（財務省） 1000 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札（財務省） 1245 日流動性入札結果（財務省） 1400 ７月景気動向指数（内閣府） 1400 ９月日銀金融経済月報 1700 流動性入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（木） Time Unknown 世界保健機関（ＷＨＯ）がエボラ熱対策で専門家会合（ジュネーブ、５日まで） 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議（英ウェールズ、５日まで） 米：8月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0600 独：7月鉱工業受注（経済技術省） 0730 スウェーデン：中銀金融政策発表 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1130 米：8月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1215 米：8月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：7月貿易収支（商務省） 1230 米：第2・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1345 米：8月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） 1345 米：8月サービスＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：8月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1630 米：メスター・クリーブランド地区連銀総裁が講演（ピッツバーグ） 2300 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） ５日（金） 0015 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 0100 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（モンタナ州ヘレナ） 0600 独：7月鉱工業生産（経済技術省） 0900 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） 1230 米：8月雇用統計（労働省） 1400 メキシコ：中銀金利発表 1945 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン）