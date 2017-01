アジア通貨動向（4日）＝総じて上昇、ＥＣＢ理事会控え警戒感

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨は総じて上昇。ドルが全般 的に下落していることが背景。この日の欧州中央銀行(ECB)理事会を控え、警戒感が 広がっている。 人民元 が約半年ぶりの高値をつけた。中国人民銀行(中央銀行)が基準値 を元高水準に設定したことや、8月の貿易統計に対する期待が出ていることが背景。 韓国ウォン は、来週の祝日を控えた輸出業者の決済需要で上昇。海外勢が 韓国株を買い越していることも支援要因。 台湾ドル もウォンにつれる展開となっている。市場関係者によると、中銀は 前日も、取引終了間際に台湾ドル売り介入を実施した。輸入業者のドル買いも入っており 、大きく上昇する展開とはなっていない。 タイバーツ は上昇。消費者信頼感指数が4カ月連続で上昇した。 マレーシアリンギ も上昇。ショートカバーが入っている。 クレディ・アグリコル・CIBのアジア金利戦略担当トップ、フランシス・チャン氏 は、ECB理事会について「ハト派的なコメントが出ることはすでにかなり織り込まれて おり、アジア市場への影響は限られるかもしれない」と述べた。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 104.80 104.81 +0.01 Sing dlr 1.2509 1.2515 +0.05 Taiwan dlr 29.895 29.986 +0.30 Korean won 1017.40 1020.00 +0.26 Baht 32.00 32.05 +0.15 Peso 43.58 43.60 +0.05 Rupiah 11756.00 11760.00 +0.03 Rupee 60.47 60.49 +0.03 Ringgit 3.1760 3.1815 +0.17 Yuan 6.1351 6.1411 +0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 104.80 105.28 +0.45 Sing dlr 1.2509 1.2632 +0.98 Taiwan dlr 29.895 29.950 +0.18 Korean won 1017.40 1055.40 +3.74 Baht 32.00 32.86 +2.68 Peso 43.58 44.40 +1.87 Rupiah 11756.00 12160.00 +3.44 Rupee 60.47 61.80 +2.21 Ringgit 3.1760 3.2755 +3.13 Yuan 6.1351 6.0539 -1.32