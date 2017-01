UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ追加緩和と堅調な米指標が圧迫

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*12.00=3.2098% 前営業日終盤 99*21.00=3.1427% 10年債 米東部時間17時01分 99*10.00=2.4533% 前営業日終盤 99*25.30=2.3980% 5年債 米東部時間17時05分 99*18.25=1.7153% 前営業日終盤 99*24.25=1.6758% 2年債 米東部時間14時49分 99*29.75=0.5356% 前営業日終盤 99*30.75=0.5198% 4日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。欧州中央銀行(ECB)が予 想外に大胆な追加緩和策を決定したことに加え、米経済指標が底堅い内容となったことで 、連邦準備理事会(FRB)が2015年半ばにも利上げに着手するとの見方が強まった 。 ただ市場の関心は、5日の8月の米雇用統計とミンスクで行われるウクライナ和平協 議の行方にシフトしており、一部では様子見ムードも漂った。 この日発表された経済指標では、7月の米貿易赤字が今年1月以来の低水準に縮小し たほか、8月の米供給管理協会(ISM)非製造業総合指数(NMI)は2008年1月 以降で最高となった。雇用関連の指標もあわせ、一部のアナリストの間では景気見通しを 引き上げる動きが出た。 ECBは利下げしたほか、10月から資産担保証券(ABS)、カバードボンドの買 い入れを実施する方針を明らかにした。 これを受け、2年物米独国債 の利回り格差は0.60%に拡大 し、2007年5月以来の水準となった。 この日は長期債の利回り上昇が目立った。 午後終盤の取引で、指標10年債 利回りは4ベーシスポイント(bp) 上昇の2.450%をつけた。 30年債 利回りは約5bp上昇の3.209%。過去4日間の利回り上 昇幅は14bpに達し、同期間の上昇幅としては3カ月ぶりの大きさとなった。 9月に入り、社債市場で起債が相次いでいることも利回りの上昇要因となっている。 トムソン・ロイター傘下のIFRによると、投資適格級の銀行や企業は過去2日に390 億ドルを調達した。 春以降、米国債市場では、指標10年債利回りが雇用統計発表の数日前に上昇、その 後は低下するというパターンが続いている。 USバンク・ウェルス・マネジメントの債券調査部門責任者、ジェニファー・バリ氏 は「おそらくこのパターンが続く。驚くような強い内容になるとは想定していない」とし て、雇用統計後にさらに売り込まれる公算は小さいとの見方を示した。 Tボンド先物12月限 は24/32安の138─6/32。 Tノート先物12月限 は8/32安の124─31.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.00 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 11.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.25)