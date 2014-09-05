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［東京 ５日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 105.57 136.50 172.09 Sep05 09:55 BOA 105.57 136.50 Sep05 09:56 BARCLAYS 105.57 136.48 172.06 Sep05 10:07 BBH&CO 105.57 136.50 172.08 Sep05 09:56 BNP PARIBAS 105.56 136.48 172.04 Sep05 09:58 CITIBANK 105.57 136.47 172.05 Sep05 10:34 DEUTSCHE 105.56 136.49 172.04 Sep05 10:14 GOLDMAN 105.56 136.49 Sep05 09:59 JPM CHASE 105.55 136.46 Sep05 09:57 MIZUHO BK 105.57 136.50 172.09 Sep05 10:34 MORGAN ST 105.55 136.46 Sep05 09:58 STANCHART 105.47 136.40 Sep05 00:55 SHINKIN CTRL 105.57 136.44 Sep05 09:55 SHINSEI 105.55 136.48 Sep05 10:34 SMBC 105.57 136.50 Sep05 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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