指標予測＝7月機械受注は前月比＋4.0％、2カ月連続増加

[東京 5日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、7 月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比4.0%増となった。2カ 月連続の増加となる見通し。発表は10日午前8時50分。 4─6月の機械受注は前期比10.4%減と大幅な落ち込みとなっていたが、6月に は持ち直し、前月比8.8%増と高めの伸びとなっていた。7月も増加傾向を維持すると の見通しが多い。 機械受注の動きからみて、設備投資も4月以降の反動減が徐々に解消し、緩やかに持 ち直しに向かっているとみられる。ただ、「輸出の回復の遅れや生産活動の弱さが企業の 投資マインドにマイナスの影響を与えている」(信金中金)との見方もあり、堅調な設備 投資計画が実際に実行されるかどうかは、今後の経済情勢次第とされている。 <機械受注(船舶・電力除く民需) %> 前月比 前年比 中央値 4.0 0.6 最大値 11.5 5.8 最小値 -1.0 -4.8 ―――――――――――――――――――――――――――――― Barclays Securities Japan (BRI) -1.0 -4.8 BNP Paribas (BP9) 6.5 2.3 BofAML (BA1) 4.0 0.1 CA-CIB (IN1) 5.0 0.9 Citi (CT0) 4.2 0.1 Dai-ichi Life Research (DI2) 3.5 1.0 Daiwa Institute of Research (DA1) 5.3 0.5 Daiwa SB Investments (DA2) 3.5 1.4 Goldman Sachs (GS8) Informa Global Markets (IN0) 2.1 -1.9 Japan Research Institute (JR1) 4.2 1.1 Mitsubishi Research Institute (Y31) 4.0 -0.1 Mitsubishi UFJ Morgan Stanley sec. 4.5 0.6 Mitsubishi UFJ Research & Consulting 1.0 -3.5 Mizuho Research Institute (MRI) 0.2 -2.1 Mizuho Sec. (FJ1) 3.2 -1.6 Mizuho Securities Research and Co. 7.5 3.3 Monex (MO1) 4.3 1.2 Morgan Stanley MUFG Securities (MG2) 6.1 4.0 NLI Research (NL2) 3.9 3.9 Nomura (NB1) 4.5 0.4 Norinchukin Research (NR1) 11.5 5.8 RBS (RB1) 5.0 0.9 Shinkin Central Bank Research (SC2) 3.7 0.6 SMBC Nikko Sec. (SN4) 4.0 0.5 Sumitomo Mitsui Asset Management (Z07) 2.5 -1.5 UBS (UB1) 3.0 -1.0 (中川泉)