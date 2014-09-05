ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Friday, 05 September, 2014-------------------------------------------------------------- 1000 閣議・閣議後会見 Time Unknown 日・中・韓自由貿易協定（ＦＴＡ）交渉会合（北京、最終日） Time Unknown 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）首脳会議（英ウェールズ、最終日） Time Unknown 世界保健機関（ＷＨＯ）がエボラ熱対策で専門家会合（ジュネーブ、最終日） Time Unknown 日本：甘利経済財政相グループインタビュー Time Unknown ウクライナ情勢に関する連絡グループの会合（ミンスク） 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 0130 米：メスター・クリーブランド地区連銀総裁が講演（ピッツバーグ） 0800 米：パウエルＦＲＢ理事が講演（ニューヨーク） 0850 8月末の外貨準備高（財務省） 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 1000 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（モンタナ州ヘレナ） 1030 日本：流動性供給入札（財務省） 1245 日本：流動性入札結果（財務省） 1330 田中伸男氏 国際エネルギー機関（ＩＥＡ）前事務局長取材ロシア産天然ガスの調達について。 1400 日本：7月景気動向指数（内閣府） 1400 日本：９月日銀金融経済月報 1500 独：7月鉱工業生産（経済技術省） 1700 日本：流動性入札において追加発行した国債の銘柄（財務省） 1800 ユーロ圏：第2四半期ＧＤＰ改定値（統計局） 2130 米：8月雇用統計（労働省） 2300 メキシコ：中銀金利発表 Saturday, 06 September, 2014-------------------------------------------------------------- 0445 米：ローゼングレン・ボストン地区連銀総裁が講演（ボストン） 2315 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁が経済見通しについて講演（米フロリダ州アメリアアイランド） Monday, 08 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 日本：8月景気ウォッチャー調査（内閣府） Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） All Day 中国：中秋節休場 All Day 韓国：秋夕休場 All Day 台湾：中秋節休場 0850 ４─６月期GDP２次速報（内閣府） 0850 日本：８月貸出・預金動向（日銀） 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(８月中:指定報告機関ベース、財務省) 0850 日本：7月国際収支（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1500 独：7月貿易収支（連邦統計庁） 1530 日本：経団連会長会見 1900 7月Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） Tuesday, 09 September, 2014-------------------------------------------------------------- All Day 韓国：秋夕休場 Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：アップルのｉＰｈｏｎｅ関連イベント All Day 香港：中秋節振替休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0400 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） 0850 日本：7月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日本：日銀金融政策決定会合議事要旨（８／７─８分） 0850 日本：８月マネーストック（日銀） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 日本：８月消費動向調査(内閣府） 1400 日本：８月景気ウォッチャー調査（内閣府） 1500 日本：８月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1545 仏：7月貿易収支（税関） 1730 英：7月鉱工業生産（国立統計局） 1730 英：7月製造業生産（国立統計局） 1730 英：7月貿易収支（国立統計局） 2030 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：7月求人労働移動調査（労働省） Wednesday, 10 September, 2014-------------------------------------------------------------- All Day 韓国：秋夕休場 Time Unknown 中国：8月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２（中国人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 Time Unknown 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（ハノイ、最終日） Time Unknown Ｅｕｒｏｆｉ金融フォーラム２０１４（ミラノ、１２日まで）ドラギＥＣＢ総裁らが出席 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0850 日本：7月機械受注（内閣府） 0850 日本：８月企業物価指数（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 日本 岩田日銀副総裁講演（金沢市） 1030 日本：２０年利付国債（９月債)の発行予定額等（財務省） 1400 日本 岩田日銀副総裁・記者会見（金沢市） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：7月卸売在庫（商務省） Thursday, 11 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown フィリピン：中銀金利決定 0200 米：財務省１０年債入札 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合現地時間９月１１日 0850 日本：７─９月法人企業景気予測調査 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1000 マツダ 新型デミオ発表会 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 中国：8月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1030 豪：8月雇用統計（連邦統計局） 1030 日本：５年利付国債の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：５年利付国債の入札結果（財務省） 1500 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1545 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 12 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown ロシア：中銀金利決定 Time Unknown 韓国：中銀金利決定 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ミラノ） Time Unknown バローゾ欧州委員長がウクライナ訪問（１３日まで） 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0200 米：財務省３０年債入札 0300 米：8月財政収支（財務省） 1330 日本：7月鉱工業生産確報（経産省） 1500 独：8月卸売物価指数（連邦統計庁） 12─17日の間に発表予定 1505 日本：黒田日銀総裁講演（全編英語、質疑応答なし） 1800 ユーロ圏：第2・四半期就業者数（統計局） 1800 ユーロ圏：7月鉱工業生産（統計局） 2000 インド：8月ＣＰＩ 2130 米：8月輸出入物価（労働省） 2130 米：8月小売売上高（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 2300 米：7月企業在庫（商務省） Saturday, 13 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ミラノ） 1430 中国：8月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sunday, 14 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 中国：8月対中国海外直接投資（商務省） １４━１９日に発表予定 Monday, 15 September, 2014-------------------------------------------------------------- 1530 インド：8月ＷＰＩ 1800 ユーロ圏：7月貿易収支（統計局） 2130 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2215 米：8月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：8月鉱工業生産（ＦＲＢ） Tuesday, 16 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） Time Unknown 第69回国連総会が開会 Time Unknown 南ア：中銀金融政策決定会合（１８日まで） All Day マレーシア：マレーシアデー休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1430 日本：黒田日銀総裁・講演（大阪市） 1645 日本 黒田日銀総裁・記者会見（大阪市）

1730 英：8月生産者物価指数（国立統計局） 1730 英：8月消費者物価指数（国立統計局） 1800 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） 1800 ユーロ圏：第2四半期労働コスト 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：8月卸売物価指数（労働省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 17 September, 2014-------------------------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0500 米：7月対米証券投資（財務省） 1730 英：9月の英金融政策委員会の議事録 1730 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 2130 米：8月消費者物価指数（労働省） 2300 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Thursday, 18 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：9月ロイター短観 0850 日本：８月貿易統計（財務省） 0850 日本 ４─６月資金循環統計（日銀） 1030 中国：8月新築住宅価格 1535 日本：黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1630 スイス：中銀金融政策発表 1730 英：8月小売売上高（国立統計局） 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 南ア：中銀金利発表 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 19 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 0100 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0700 日本：9月ロイター企業調査 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 1400 日本：7月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日本：８月粗鋼生産速報（鉄連） 1500 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：7月経常収支（ＥＣＢ） 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Saturday, 20 September, 2014-------------------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） All Day ニュージーランド：総選挙 Sunday, 21 September, 2014-------------------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） Monday, 22 September, 2014-------------------------------------------------------------- 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（カンザスシティー） 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 23 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0830 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（米ミシガン州マーケット） "The Objectives of Monetary Policy" 1045 中国：9月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月サービス部門ＰＭＩ速報値 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2245 米：9月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Wednesday, 24 September, 2014-------------------------------------------------------------- 0200 米：財務省２年債入札 1300 日本：鉄連会長会見 1700 独：9月ＩＦＯ業況指数 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014-------------------------------------------------------------- 0030 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 0200 米：財務省２年変動利付・５年債入札 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1500 独：8月輸入物価（連邦統計庁） 25─30日に発表 1500 独：8月小売売上高（連邦統計庁） 25─30日に発表 1700 ユーロ圏：8月Ｍ3（ＥＣＢ） 2130 米：8月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：9月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Friday, 26 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省７年債入札 1500 独：10月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014-------------------------------------------------------------- 2130 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） Tuesday, 30 September, 2014-------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：8月鉱工業生産速報（経産省）） （予測中央値：前月比●％） 0850 日本：8月商業販売統計経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比●％） 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：９月国際投資戦略調査 1400 日本：8月住宅着工戸数（国交省） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 01 October, 2014-------------------------------------------------------------- All Day 中国：国慶節休場 All Day 香港：国慶節休場 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：9月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2300 米：9月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：8月建設支出（商務省） Thursday, 02 October, 2014-------------------------------------------------------------- All Day 中国：国慶節休場 All Day 香港：重陽節休場 All Day インド：休場 1330 日本：１０─１２月期鋼材需要見通し（経済産業省） 1500 日本：９月国内ユニクロ既存店売上高速報（ファーストリテイリング） 2030 米：9月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ローマ） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見（ローマ） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 03 October, 2014-------------------------------------------------------------- All Day インド：休場 Time Unknown 閣議・閣議後会見 All Day 中国：国慶節休場 All Day 韓国：建国記念日休場 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省３・１０・３０年債入札条件 2130 米：9月雇用統計（労働省） 2130 米：8月貿易収支（商務省） 2300 米：9月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ）