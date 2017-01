アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、ＥＣＢ追加緩和で米ドル上昇

[シンガポール 5日 ロイター] - アジア通貨市場では、ウォン など 大半の新興国通貨が下落している。4日に欧州中央銀行(ECB)が追加緩和を発表した ことを受けて、米ドルが幅広い通貨に対して上昇した。 金融緩和は、アジアなど新興国通貨の高利回り資産に対する買いにつながることが多 い。だが、今回のECBの発表により米ドルが主要通貨のバスケットに対して上昇。対円 では約6年ぶりの高値で推移している。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「この後に8月の米雇 用統計(労働省)の発表を控え、米ドルはさらに強含む可能性がある」と示唆した。 ウォンは今週、対米ドルで1.0%下落。為替当局による介入警戒感が強まっている 。 マレーシアリンギ も軟調。ウォンとリンギは前月、アジア市場でもっともパ フォーマンスが高かった。 インドネシアルピア は、経常赤字や財政赤字に対する懸念から0.7%下落 した。 シンガポールドル とタイバーツ はいずれも0.5%安。 *0500GMT(日本時間午後時分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.31 105.26 -0.05 Sing dlr 1.2556 1.2556 +0.00 Taiwan dlr 29.931 29.972 +0.14 Korean won 1024.60 1019.00 -0.55 Baht 32.10 32.04 -0.21 Peso 43.70 43.62 -0.17 Rupiah 11763.00 11763.00 +0.00 Rupee 60.42 60.36 -0.10 Ringgit 3.1825 3.1780 -0.14 Yuan 6.1415 6.1386 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.31 105.28 -0.03 Sing dlr 1.2556 1.2632 +0.61 Taiwan dlr 29.931 29.950 +0.06 Korean won 1024.60 1055.40 +3.01 Baht 32.10 32.86 +2.36 Peso 43.70 44.40 +1.60 Rupiah 11763.00 12160.00 +3.37 Rupee 60.42 61.80 +2.29 Ringgit 3.1825 3.2755 +2.92 Yuan 6.1415 6.0539 -1.43