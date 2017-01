〔表〕ＩＭＭ通貨先物の取組＝ＣＦＴＣ（9月2日終了週）

[5日 ロイター] - 米商品先物取引委員会(CFTC)が発表したIMM通貨先 物の非商業(投機)部門の取組は以下のとおり。 円 week of Sept. 2 Prior week Long 15,485 19,512 Short 132,793 122,403 Net -117,308 -102,891 ユーロ week of Sept. 2 Prior week Long 59,398 53,989 Short 220,821 204,646 Net -161,423 -150,657 ポンド week of Sept. 2 Prior week Long 67,538 71,002 Short 58,090 55,535 Net 9,448 15,467 スイスフラン week of Sept. 2 Prior week Long 9,166 7,466 Short 22,333 20,505 Net -13,167 -13,039 カナダドル week of Sept. 2 Prior week Long 35,333 38,522 Short 26,142 32,859 Net 9,191 5,663 豪ドル week of Sept. 2 Prior week Long 77,050 71,658 Short 28,003 29,720 Net 49,047 41,938 メキシコペソ week of Sept. 2 Prior week Long 75,444 71,680 Short 36,280 35,010 Net 39,164 36,670 ニュージーランドドル week of Sept. 2 Prior week Long 15,623 16,405 Short 5,451 4,564 Net 10,172 11,841