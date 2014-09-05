〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（9月2日終了週）

［５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 172357 -17396 -308905 16036 -23760 618 改質ガソリン 17900 -1544 37419 505 -77146 906

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -17779 -5234 65065 6010 -70219 -2174 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 131269 -884 29039 1625 2115270 25312 改質ガソリン 23351 910 -1523 -777 265266 -8202

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 17099 3031 5835 -1633 380844 4078 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 182206 -13536 -294554 14772 -30083 1168 改質ガソリン 17988 -1538 36884 351 -76471 872

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -15696 -4694 64299 5952 -69791 -2889 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 120358 -1627 22073 -777 1559353 9100 改質ガソリン 23389 1247 -1790 -932 259193 -8963

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 15772 3225 5416 -1594 363011 2307 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス