米金融・債券市場＝長期債中心に利回り上昇、終盤に利食い売り

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*01.50=3.2272% 前営業日終盤 98*12.00=3.2098% 10年債 米東部時間17時05分 99*08.50=2.4587% 前営業日終盤 99*10.00=2.4533% 5年債 米東部時間17時03分 99*22.00=1.6907% 前営業日終盤 99*18.25=1.7153% 2年債 米東部時間17時05分 99*31.50=0.5079% 前営業日終盤 99*29.75=0.5356% 5日の米金融・債券市場では、朝方発表された8月の米雇用統計で非農業部門の雇用 者数の増加が8カ月ぶりの低水準となったことで国債利回りは一時低下したものの、取引 終盤に利食い売りが優勢となり、長期債を中心に利回りは上昇した。 8月の雇用統計では、非農業部門雇用者の増加数は前月比14万2000人にとどま り、予想の22万5000人を大幅に下回った。これを受け、米連邦準備理事会(FRB )によるゼロ金利政策解除は2015年下半期になるとの見方が裏付けられ、国債利回り は低下した。 ただ、パシフィック・オルタナティブ・アセット・マネジメントのマネジング・ディ レクター、プトリ・パスクアリー氏は「米経済の回復基調は続いている」と指摘するなど 、市場では今回の雇用統計は一時的な振れに過ぎずFRBの金融政策の道筋を変えるもの ではないとの見方が根強い。 雇用統計発表を受け10年債と30年債利回りはこの日の最低水準をつけたが、午後 に入り売買が鈍るなか利食い売りに押され、利回りは上昇した。 CRTキャピタルのシニア国債ストラテジスト、イアン・リンゲン氏は、過去の事例 を見ると8月の雇用統計は後に上方修正される傾向が強いと指摘。同氏によると、8月の 非農業部門雇用者の増加数は、過去11年のうち9年は平均14万4000人上方修正さ れている。 Tボンド先物12月限 は8/32安の137─30/32。 Tノート先物12月限 は2.5/32高の125─2/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.00 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)