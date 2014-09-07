UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、ユーロや円のショート拡大

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(内容を追加しました) ［５日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨先 物の非商業（投機）部門の取組（９月２日までの週）によると、投機筋のドルの買い越し 幅が３週連続で増加し、１年３カ月ぶりの高水準となった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は３５８億８０００万ドルの買い越しで、２０１３年６月４日の週以来の高 水準。前週は３２９億２０００万ドルの買い越しだった。 ネットでのショート幅はユーロが２年強ぶりの高水準、円は１月中旬以来の高水準と なった。 円 week of Sept. 2 Prior week Long 15,485 19,512 Short 132,793 122,403 Net -117,308 -102,891 ユーロ week of Sept. 2 Prior week Long 59,398 53,989 Short 220,821 204,646 Net -161,423 -150,657 ポンド week of Sept. 2 Prior week Long 67,538 71,002 Short 58,090 55,535 Net 9,448 15,467 スイスフラン week of Sept. 2 Prior week Long 9,166 7,466 Short 22,333 20,505 Net -13,167 -13,039 カナダドル week of Sept. 2 Prior week Long 35,333 38,522 Short 26,142 32,859 Net 9,191 5,663 豪ドル week of Sept. 2 Prior week Long 77,050 71,658 Short 28,003 29,720 Net 49,047 41,938 メキシコペソ week of Sept. 2 Prior week Long 75,444 71,680 Short 36,280 35,010 Net 39,164 36,670 ニュージーランドドル week of Sept. 2 Prior week Long 15,623 16,405 Short 5,451 4,564 Net 10,172 11,841
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