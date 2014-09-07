〔今週の主要材料〕海外市場

［東京 ８日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月８―１２日の海外経済指標】 ８日（月） Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） 8.0 14.5 輸入（前年比、％） 1.7 -1.6 貿易収支（10億ドル） 40.0 47.3 0600 独：7月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 168 162 1000 7月Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） 1900 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 17.35 17.26 ９日（火） 0645 仏：7月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -5.4 0830 英：7月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.2 0.3 （前年比、％） 1.3 1.2 0830 英：7月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） 0.3 0.3 （前年比、％） 2.2 1.9 0830 英：7月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -9.100 -9.413 1130 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月求人労働移動調査（労働省） １０日（水） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） （前月比、％） 0.5 0.3 １１日（木） 0130 中国：8月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） 2.2 2.3 （前月比、％） 0.4 0.1 中国：8月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） -1.2 -0.9 0130 豪：8月雇用統計（連邦統計局） 就業者数増減（前月比、万人） +1.2 -0.03 失業率（％） 6.3 6.4 0600 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.8 0.8 ＥＵ基準（前月比、％） 0.0 0.0 （前年比、％） 0.8 0.8 （速報値） 0645 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） （ＥＵ基準、前月比、％） 0.4 -0.4 （ＥＵ基準、前年比、％） 0.5 0.6 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （9/6までの週、1000件） 300 302 1800 米：8月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A -95.0 １２日（金） 0600 独：8月卸売物価指数（連邦統計庁） （前月比、％） N/A 0.1 （前年比、％） N/A -0.7 0900 ユーロ圏：第2・四半期就業者数（統計局） 0900 ユーロ圏：7月鉱工業生産（統計局） （前月比、％） 0.5 -0.3 （前年比、％） 1.3 0.0 1100 インド：8月ＣＰＩ 1230 米：8月輸出入物価（労働省） （輸入物価／前月比、％） -0.9 -0.2 （輸出物価／前月比、％） -0.2 0.0 1230 米：8月小売売上高（商務省） （前月比、％） 0.6 0.0 （自動車除く／前月比、％） 0.3 0.1 1355 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 （指数） 83.2 82.5 1400 米：7月企業在庫（商務省） （前月比、％） 0.4 0.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【９月８―１２日の海外経済指標の海外行事予定】 Monday, 08 September, 2014---------------------------- All Day 中国：中秋節 休場 All Day 韓国：秋夕 休場 All Day 台湾：中秋節 休場 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 09 September, 2014---------------------------- All Day 韓国：秋夕 休場 Time Unknown 米：アップルのｉＰｈｏｎｅ関連イベント All Day 香港：中秋節振替 休場 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 Wednesday, 10 September, 2014---------------------------- All Day 韓国：秋夕 休場 Time Unknown 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（ハノイ、最終日） Time Unknown Ｅｕｒｏｆｉ金融フォーラム２０１４（ミラノ、１２日まで）ドラギＥＣＢ総裁らが出席 1700 米：財務省１０年債入札 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間９月１１日 Thursday, 11 September, 2014---------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 Time Unknown フィリピン：中銀金利決定 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 Friday, 12 September, 2014---------------------------- Time Unknown ロシア：中銀金利決定 Time Unknown 韓国：中銀金利決定 Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ミラノ） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━