〔ロイター週次ＪＧＢ調査〕ブルベア指数はプラス転換、好需給が支援材料

［東京 ８日 ロイター］ - ロイターが実施した週次ＪＧＢ調査（第１６０回）で、市場の強弱感を 示すブルベア指数 はプラス１１となり、前回のマイナス１５から改善した。米金利上昇が懸念さ れるものの、円債は先物限月交代による買い戻しや日銀の買い入れ、９月国債大量償還対応といった好需給 が支援するとみられている。 調査は９月５日午後３時から９月８日午前８時半までに実施。回答者は９人だった。調査結果には米雇 用統計発表前に寄せられた回答も含まれている。 ブルベア指数は、今週末の長期金利が「低下する」と予想した割合から「上昇する」と予想した割合を 引いた値（ＤＩ）。今週は「低下」が３３．３％（３人）、「上昇」が２２．２％（２人）となり、指数は プラスに転じた。「横ばい」は４４．４％（４人）だった。 長期金利の予測中央値 は前週末比０．０１５ポイント下落の０．５２０％だった。 予想する上で重視した要因（１つ選択）は、「需給」 が５５．６％（６人）、「欧米金利 」 が４４．４％（４人）だった。 ＜日銀オペ予想＞ 日銀国債買い入れオペの実施予想日は、８日月曜日、１０日水曜日、１２日金曜日に集中した。 ●週末の長期金利（新発10年国債利回り）予想（単位：％） 09/8 09/1 08/25 上昇 22.2 38.5 28.6 横ばい 44.4 38.5 28.6 低下 33.3 23.1 42.9 ブルベア指数 +11 -15 +14 ●判断する上で重視した要因は何ですか？ （単位：％） 09/8 09/1 08/25 株価 0.0 0.0 0.0 為替 0.0 0.0 14.3 需給 55.6 53.8 42.9 欧米金利 44.4 46.2 42.9 景気 0.0 0.0 0.0 物価 0.0 0.0 0.0 金融政策 0.0 0.0 0.0 財政 0.0 0.0 0.0 その他 0.0 0.0 0.0 ●週末の長期金利（新発10 年国債利回り）の予測中央値と実績（単位：％ ） 実績の値は各週の最終営業日の日本相互証券引け値です。 09/8 09/1 08/25 予測中央値 0.520 0.500 0.505 実績 0.535 0.490 ●回答した人の業態（単位：人） 上昇 横ばい 低下 銀行 1 1 0 信託銀行・年金 0 0 1 系統金融機関 0 0 0 生損保 0 0 0 投信・投資顧問 0 2 0 証券 1 1 2 公的機関 0 0 0 その他 0 0 0 2 4 3 以下は任意回答です。回答者数と予想人数は必ずしも一致しません。 ●日銀国債買い入れオペの実施日と対象ゾーン予想（複数回答可）（単位 ：人） 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 予想人数 3 0 4 0 4 1年以下 1 0 1 0 0 1年超5年以下 2 0 1 0 4 5年超10年以下 2 0 2 0 3 10年超 1 0 4 0 1 変動利付債 0 0 0 0 0 物価連動債 0 0 0 0 0 JGBブルベア指数 週末の長期金利予測 日本相互証券新発10年国債金利 ●判断要因内訳 金融政策 景気 欧米金利 為替 物価 需給 財政 株価 その他