UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（8日）＝5本、190億9263万円

(設定額を追加しました) ［東京 ８日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 新生・世界スマート債券ファンド１４０９＜愛称：新生・賢人の采配＞ 新生インベストメント・マネジメント 設定上限額：５００億円 設定額：７５億５４１６万円 販売会社：新生銀行 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース／為替プレミアムコース ＢＮＰパリバ インベストメント・パートナーズ 設定上限額：各１０００億円 合計設定額：１０２億４９１２万円 各設定額：為替ヘッジあり２３億８５８３万円／為替ヘッジなし１９億８３２７万円／ 為替プレミアム５８億８０００万円 販売会社：みずほ証券 世界メディカル関連株式オープン ＜愛称：医療革新＞ 国際投信投資顧問 設定上限額：３００億円 設定額：１２億８９３５万円 販売会社：三井住友信託銀行