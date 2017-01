アジア通貨動向（8日）＝上昇、米雇用統計など受け

[シンガポール 8日 ロイター] - 8日のアジア新興国通貨はマレーシアリンギ 主導で上昇。弱い結果となった米雇用統計を受けて米連邦準備理事会(FRB)による早 期利上げ開始観測が後退したことや、中国の貿易統計で輸出が予想を上回ったことが背景 。 米労働省が5日発表した8月の雇用統計は、非農業部門の雇用者数が14万2000 人増で、伸びは市場予想の22万5000人を大幅に下回り、8カ月ぶりの低水準となっ た。 中国税関当局が発表した8月の中国の貿易統計は、輸出が予想を上回ったものの、輸 入が予想外に減少した。 リンギ は一時、対ユーロで昨年7月以来の高値となる4.1010リンギを 付けた。高い利回りを求める買いが入った。 インドネシアルピア も上昇。ジョコ・ウィドド次期大統領が燃料補助金削減 を計画通り進めるとの期待を受け、株式市場も過去最高値を更新した。 タイバーツ も上昇。ショートカバーが入った。 豪コモンウエルス銀行(シンガポール)のアジア通貨ストラテジスト、Andy Ji氏は 「8月の中国貿易統計が概ね堅調だったことに加え、欧州中央銀行(ECB)による流動 性支援の動きが、アジア通貨の上昇要因となる可能性が高い」と指摘した。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 105.04 105.95 +0.87 Sing dlr 1.2539 1.2537 -0.02 *Taiwan dlr 30.002 30.002 0.00 *Korean won 1024.20 1024.20 0.00 Baht 31.99 32.07 +0.23 Peso 43.55 43.66 +0.26 Rupiah 11721.00 11750.00 +0.25 Rupee 60.23 60.39 +0.27 Ringgit 3.1710 3.1825 +0.36 *Yuan 6.1412 6.1412 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 105.04 105.28 +0.22 Sing dlr 1.2539 1.2632 +0.74 Taiwan dlr 30.002 29.950 -0.17 Korean won 1024.20 1055.40 +3.05 Baht 31.99 32.86 +2.72 Peso 43.55 44.40 +1.95 Rupiah 11721.00 12160.00 +3.75 Rupee 60.23 61.80 +2.61 Ringgit 3.1710 3.2755 +3.30 Yuan 6.1412 6.0539 -1.42 *台湾、韓国、中国の金融市場は祝日のため休場