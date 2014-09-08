再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

(９月９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月第３次産業活動指数（経済産業省） 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨（８月７─８日分） 0850 ８月マネーストック（日銀） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 8月消費動向調査（内閣府） 1500 東芝 四日市ＮＡＮＤフラッシュメモリ工場第５製造棟・２期工事完成式 社長会見 - 1500 8月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Monday, 08 September, 2014 Time Unknown 中国：8月貿易統計（税関当局） All Day 休場：中国、韓国、台湾 0600 独：7月貿易収支（連邦統計庁） 1000 7月Ｇ７景気先行指数（ＯＥＣＤ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1900 米：7月消費者信用残高（ＦＲＢ） Tuesday, 09 September, 2014 All Day 韓国：秋夕 休場 Time Unknown 米：アップルのｉＰｈｏｎｅ関連イベント 英：イングランド銀行のカーニー総裁が講演 Trades Union Congressで講演 All Day 香港：中秋節振替 - 休場 0645 仏：7月貿易収支（税関） 0830 英：7月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：7月製造業生産（国立統計局） 0830 英：7月貿易収支（国立統計局） 1130 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月求人労働移動調査（労働省） 1400 米：連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事が上院銀行委員会で証言 "Wall Street R eform: Assessing and Enhancing the Financial Regulatory System," 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札