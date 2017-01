再送-9日の国内・海外経済指標と行事予定

(9月9日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月第3次産業活動指数(経済産業省) 0850 日銀金融政策決定会合議事要旨(8月7─8日分) 0850 8月マネーストック(日銀) 1030 30年利付国債の入札発行(財務省) 1245 30年利付国債の入札結果 1400 8月消費動向調査(内閣府) 1500 東芝 四日市NANDフラッシュメモリ工場第5製造棟・2期工事完成式 社長会見 - 1500 8月工作機械受注速報(日本工作機械工業会) 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT Monday, 08 September, 2014 Time Unknown 中国:8月貿易統計(税関当局) All Day 休場:中国、韓国、台湾 0600 独:7月貿易収支(連邦統計庁) 1000 7月G7景気先行指数(OECD) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1900 米:7月消費者信用残高(FRB) Tuesday, 09 September, 2014 All Day 韓国:秋夕 休場 Time Unknown 米:アップルのiPhone関連イベント 英:イングランド銀行のカーニー総裁が講演 Trades Union Congressで講演 All Day 香港:中秋節振替 - 休場 0645 仏:7月貿易収支(税関) 0830 英:7月鉱工業生産(国立統計局) 0830 英:7月製造業生産(国立統計局) 0830 英:7月貿易収支(国立統計局) 1130 米:8月中小企業楽観度指数(NFIB) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1400 米:7月求人労働移動調査(労働省) 1400 米:連邦準備理事会(FRB)のタルーロ理事が上院銀行委員会で証言 "Wall Street R eform: Assessing and Enhancing the Financial Regulatory System," 1530 米:財務省4週間物TB入札 1700 米:財務省3年債入札