〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.020％、6カ月物は0.045％＝財務省

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［ワシントン ８日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.020％ 平均落札金利 0.015％ 最低落札金利 0.000％ 利付き債券相当利回り 0.020％ 落札価格 99.994944 最高利回り落札比率 84.42％ カバー（応札倍率） 5.39倍 （単位：ドル） 落札総額 26,000,220,200 応札総額 140,083,496,100 競争入札 25,583,408,100 非競争入札 416,812,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 9月11日 償還日 2014年12月11日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.045％ 平均落札金利 0.040％ 最低落札金利 0.025％ 利付き債券相当利回り 0.046％ 落札価格 99.977250 最高利回り落札比率 76.83％ カバー（応札倍率） 5.38倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,079,600 応札総額 123,763,108,100 競争入札 22,260,489,500 非競争入札 363,590,100 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年9月11日 償還日 2015年3月12日
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