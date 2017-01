UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り安定的に推移、ハト派的なＳＦ連銀報告受け

(内容を追加しました) [ニューヨーク 8日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*04.00=3.2230% 前営業日終盤 98*01.50=3.2272% 10年債 米東部時間17時05分 99*05.00=2.4712% 前営業日終盤 99*08.50=2.4587% 5年債 米東部時間17時05分 99*18.00=1.7171% 前営業日終盤 99*22.00=1.6907% 2年債 米東部時間15時49分 99*30.00=0.5318% 前営業日終盤 99*31.50=0.5079% 8日の米金融・債券市場では、サンフランシスコ地区連銀が、市場参加者らは米連邦 準備理事会(FRB)の見方以上に低金利が長期化し、利上げペースも一段と緩慢になる と想定しているとする論文を公表したことを受け、国債利回りが安定化した。 サンフランシスコ地区連銀のエコノミストは論文で、FRBが2015年末までに金 利は1%に上昇し、16年末までに2.5%に到達するとみているのに対し、民間エコノ ミストらは最初の利上げが15年第3・四半期に行われ、15年末時点の金利は0.75 %、16年末時点では2.13%と予想していることに言及。 「市場参加者らは、フェデラル・ファンド(FF)金利の引き上げ時期や引き締めペ ースを含め、現時点で(FRB当局者の)予想中間値よりも低めの道筋を織り込みつつあ る」と指摘した。 ウィルミントン・トラストの債券ポートフォリオマネジャー、ウィルマー・スティス 氏は、「非常にハト派的な論文だったため、市場で注目された」としている。 午前の取引では、利回りはおおむね低下していた。ウクライナ政府と同国東部の親ロ シア派との間の停戦合意に対する懐疑的見方が出てきたことに加え、前週末発表の8月の 米雇用統計が軟調だったことで米経済成長に対する懸念が再燃し、米国債に買いが入った 。 ただ、アナリストの間では8月の雇用統計だけでは米連邦準備理事会(FRB)の金 融政策に大きな影響は出ないとの見方が出ている。 BMOキャピタル・マーケッツの債券ストラテジスト、ジャスティン・フーゲンドー ルン氏は、「小売売上高や雇用関連の統計が1カ月以上にわたり軟調となった場合、影響 が出てくる」と指摘。米商務省が12日に発表する8月の小売売上高が予想を下回れば、 FRBが金融政策に対する見方を変える可能性もあるとしている。 Tボンド先物12月限 は1/32高の137─31/32。 Tノート先物12月限 は3.5/32安の124─30.5/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (unch)