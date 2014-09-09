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［東京 ９日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 106.03 136.74 170.73 Sep09 09:57 BOA 106.03 136.74 Sep09 09:56 BARCLAYS 106.05 136.76 170.76 Sep09 10:06 BBH&CO 106.05 136.76 170.75 Sep09 09:56 BNP PARIBAS 106.06 136.74 170.75 Sep09 09:59 CITIBANK 106.03 136.74 170.71 Sep09 10:09 DEUTSCHE 106.06 136.77 170.76 Sep09 10:06 GOLDMAN 106.05 136.76 Sep09 09:56 JPM CHASE 106.04 136.74 Sep09 10:03 MIZUHO BK 106.06 Sep09 10:04 MORGAN ST 106.05 136.76 Sep09 09:58 STANCHART 106.02 136.71 Sep09 00:55 SHINKIN CTRL 106.07 136.74 Sep09 09:55 SHINSEI 106.05 136.76 Sep09 10:04 SMBC 106.07 136.78 Sep09 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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