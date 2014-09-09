10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月機械受注（内閣府） （ロイター予測：前月比＋４．０％） 0850 ８月企業物価指数（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 岩田日銀副総裁・金沢講演 1030 ２０年利付国債（９月債)の発行予定額等 1030 原子力規制委員会 1400 岩田日銀副総裁・金沢市で記者会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Tuesday, 09 September, 2014 All Day 韓国：秋夕 休場 香港：中秋節振替 休場 Time Unknown 米：アップルのｉＰｈｏｎｅ関連イベント 英：イングランド銀行のカーニー総裁が講演 Trades Union Congressで講演 0645 仏：7月貿易収支（税関） 0830 英：7月鉱工業生産（国立統計局） 0830 英：7月製造業生産（国立統計局） 0830 英：7月貿易収支（国立統計局） 1130 米：8月中小企業楽観度指数（ＮＦＩＢ） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：7月求人労働移動調査（労働省） 1400 米：連邦準備理事会（ＦＲＢ）のタルーロ理事が上院銀行委員会で証言 "Wall Street R eform: Assessing and Enhancing the Financial Regulatory System," 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省3年債入札 Wednesday, 10 September, 2014 All Day 韓国：秋夕 - 休場 Time Unknown 中国：8月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２（中国 人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（ハノイ、最終日） Ｅｕｒｏｆｉ金融フォーラム２０１４（ミラノ、１２日まで） ドラギＥＣＢ総裁らが出 席 0700 トルコ：第2・四半期ＧＤＰ 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） 1700 米：財務省１０年債入札 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間９月１１日 ＜海外主要企業決算発表予定＞ 特になし