10日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 7月機械受注(内閣府) (ロイター予測:前月比+4.0%) 0850 8月企業物価指数(日銀) 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 岩田日銀副総裁・金沢講演 1030 20年利付国債(9月債)の発行予定額等 1030 原子力規制委員会 1400 岩田日銀副総裁・金沢市で記者会見 ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 時間はGMT Tuesday, 09 September, 2014 All Day 韓国:秋夕 休場 香港:中秋節振替 休場 Time Unknown 米:アップルのiPhone関連イベント 英:イングランド銀行のカーニー総裁が講演 Trades Union Congressで講演 0645 仏:7月貿易収支(税関) 0830 英:7月鉱工業生産(国立統計局) 0830 英:7月製造業生産(国立統計局) 0830 英:7月貿易収支(国立統計局) 1130 米:8月中小企業楽観度指数(NFIB) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1400 米:7月求人労働移動調査(労働省) 1400 米:連邦準備理事会(FRB)のタルーロ理事が上院銀行委員会で証言 "Wall Street R eform: Assessing and Enhancing the Financial Regulatory System," 1530 米:財務省4週間物TB入札 1700 米:財務省3年債入札 Wednesday, 10 September, 2014 All Day 韓国:秋夕 - 休場 Time Unknown 中国:8月人民元建て新規融資(中国人民銀行) 、マネーサプライM2(中国 人民銀行) 10─15日の間に発表予定 環太平洋経済連携協定(TPP)首席交渉官会合(ハノイ、最終日) Eurofi金融フォーラム2014(ミラノ、12日まで) ドラギECB総裁らが出 席 0700 トルコ:第2・四半期GDP 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1400 米:7月卸売在庫(商務省) 1700 米:財務省10年債入札 2100 ニュージーランド:中銀金融政策決定会合 - 現地時間9月11日 <海外主要企業決算発表予定> 特になし