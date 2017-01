アジア通貨動向（9日）＝総じて軟調、人民元は上昇

[シンガポール 9日 ロイター] - アジア通貨は総じて軟調。米サンフランシス コ地区連銀が、市場は連邦準備理事会(FRB)よりも緩慢な利上げペースを想定してい るとの報告書を公表したことを受けて、ドルが全般的に上昇している。 人民元 は上昇。対ドルで6カ月ぶりの高値をつけた。中国人民銀行(中央 銀行)が基準値を大幅な元高水準に設定したことが背景。 マレーシアリンギ は下落。ノンデリバラブル・フォワード(NDF)の下落 が背景。7月のマレーシア輸出は過去1年あまりで最低の伸びとなった。ロイヤル・バン ク・オブ・スコットランドは「少なくとも現時点では、経済成長のピークが過ぎた可能性 がある」と指摘した。 フィリピンペソ は、フィリピン株下落を受けて軟調。8月27日以来の安 値を付けた。11日のフィリピン中銀理事会が待たれている。 シンガポールドル は5カ月ぶり安値。ファンド勢やインターバンクの投機筋 が売りを出した。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.24 106.03 -0.20 Sing dlr 1.2610 1.2592 -0.14 Taiwan dlr 29.936 30.002 +0.22 *Korean won 1024.00 1024.20 +0.02 Baht 32.11 32.00 -0.33 Peso 43.74 43.54 -0.45 Rupiah 11760.00 11727.00 -0.28 Rupee 60.44 60.29 -0.25 Ringgit 3.1890 3.1740 -0.47 Yuan 6.1341 6.1412 +0.12 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.24 105.28 -0.91 Sing dlr 1.2610 1.2632 +0.17 Taiwan dlr 29.936 29.950 +0.05 Korean won 1024.00 1055.40 +3.07 Baht 32.11 32.86 +2.35 Peso 43.74 44.40 +1.51 Rupiah 11760.00 12160.00 +3.40 Rupee 60.44 61.80 +2.25 Ringgit 3.1890 3.2755 +2.71 Yuan 6.1341 6.0539 -1.31 *韓国市場は休場。