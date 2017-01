UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＦＲＢタカ派色強まるとの観測で

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*31.00=3.2313% 前営業日終盤 98*04.00=3.2230% 10年債 米東部時間17時05分 98*28.50=2.5018% 前営業日終盤 99*05.00=2.4712% 5年債 米東部時間17時05分 99*11.50=1.7601% 前営業日終盤 99*18.00=1.7171% 2年債 米東部時間16時35分 99*28.25=0.5598% 前営業日終盤 99*30.00=0.5318% 9日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が来週の連邦公開市場委 員会(FOMC)で利上げ時期についてよりタカ派的なスタンスをとるのではないかとの 観測から利回りが上昇した。 前日にサンフランシスコ地区連銀が発表した論文で、投資家がFRBの利上げペース を過小評価している可能性があることが示されたことで、市場ではFRBが16─17日 のFOMCで予想よりも早い利上げ開始を示唆するのではないかとの観測が出ている。 またこれに加え、最近の米経済指標の改善を踏まえると、低い利回りとFRBの緩和 政策は正当化されないとの見方も出ているという。 終盤の取引で10年債 は8/32安。利回りは2.50%と前日終盤の 2.47%から上昇。一時は2.51%と、8月5日以来の高水準をつけた。 30年債 は4/32安。利回りは3.23%と、3.22%から上昇し た。 早期利上げへの警戒感から、とりわけ短期債への売りが膨らんだ。 3年債 は3/32安。利回りは1.03%と、0.99%から上昇。20 11年4月以来の高水準となる見通し。 2年債 利回りは0.56%。2011年5月以降で2番目に高い水準とな る見通し。 同日実施された270億ドルの3年債入札では、最高落札利回りが1.066%と、 3年債入札としては2011年4月以来の高水準となった。 アナリストによると、市場では今後の入札に備え、国債を売る動きが出た。10日に は210億ドルの10年債、11日には130億ドルの30年債入札が実施される。 Tボンド先物12月限 は8/32安の137─23/32。 Tノート先物12月限 は9.5/32安の124─21/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 21.75 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 20.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 12.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.75)