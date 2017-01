欧州委員会の人事調整続く、ドイツはデジタル戦略担当の可能性も

[ブリュッセル 9日 ロイター] - 28人の委員(委員長含む)で構成される欧州委員会の次期メンバーをめぐり、ドイツとベルギーが主要ポストである通商担当と競争政策担当の委員をそれぞれ占める見通しだ。ロイターが人事案を確認した。

ただ、複数の関係筋がその後明らかにしたところによると、ドイツのギュンター・エッティンガー氏は通商担当ではなく、デジタル戦略担当の委員に就任する見通しだという。10日にも予定される新委員の発表を控え、調整が続いているもようだ。

欧州連合(EU)当局者の間で出回っている人事案によると、ウクライナ危機をめぐりロシアとの緊張状態が続く中、エネルギー担当委員には英国のジョナサン・ヒル氏が就任する見通し。フランスのピエール・モスコビシ氏は経済・通貨問題担当の委員に就く。

競争政策担当委員には、中道右派の政治家として知られるベルギーのマリアンヌ・ティッセン氏が就任するとみられる。

当局者らによると、次期欧州委員長に決まっているユンケル氏が10日1000GMT(日本時間同日午後7時00分)に次期委員とその担当が示された人事案を公表する。同案は欧州議会の承認が必要となる。

EU首脳会議は既に、イタリアのフェデリカ・モゲリーニ外相をEU外交安全保障上級代表に指名した。

人事案の詳細は以下の通り。

* Regional policy _ Romania, Corina Cretu * Foreign policy - Italy, Federica Mogherini * Justice _ Sweden, Cecilia Malmstrom * Transport _ Czech Republic, Vera Jourova * Environment _ Denmark, Margarethe Vestager * Energy and climate change _ Britain, Jonathan Hill * Customs _ Hungary, Tibor Navracsics * Internet and culture _ Cyprus, Chrystos Stylianides * Migration, rights and internal affairs - Greece, Dimitris Avermaopoulos * Agriculture - Ireland, Phil Hogan * Trade _ Germany, Guenther Oettinger * Internal market _ Poland, Elzbieta Biekowska * Research and innovation - Spain, Miguel Arias Canete * Taxation and fight against fraud - Bulgaria, Kristalina Georgieva * Employment and social affairs - Portugal, Carlos Moedas * Competition _ Belgium, Marianne Thyssen * Fisheries _ Croatia, Neven Mimica * Economic and monetary affairs - France, Pierre Moscovici * Development - Slovakia, Maros Sefcovic * Neighbourhood policy - Austria, Johannes Hahn * Youth and multilingualism - Malta, Karmenu Vella * Health and food safety - Lithuania, Vyentis Andriukaitis