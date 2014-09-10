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［東京 １０日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 106.12 137.34 171.22 Sep10 09:55 BOA 106.11 137.36 Sep10 09:57 BARCLAYS BBH&CO 106.10 137.33 171.17 Sep10 09:57 BNP PARIBAS 106.12 137.36 171.21 Sep10 09:58 CITIBANK 106.11 137.34 171.19 Sep10 10:05 DEUTSCHE 106.12 137.36 171.22 Sep10 10:18 GOLDMAN 106.11 137.33 Sep10 10:00 JPM CHASE 106.12 137.34 Sep10 10:06 MIZUHO BK 106.12 137.37 171.21 Sep10 10:04 MORGAN ST 106.10 137.35 Sep10 09:59 STANCHART 106.17 137.42 Sep10 00:55 SHINKIN CTRL 106.12 137.31 Sep10 09:55 SHINSEI 106.11 137.35 Sep10 10:04 SMBC 106.12 137.37 Sep10 09:56 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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