ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Thursday, 11 September, 2014----------------------------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 - Time Unknown フィリピン：中銀金利決定 - 0200 米：財務省１０年債入札 - 0600 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 - 現地時間９月１１日 0850 日本：７─９月法人企業景気予測調査 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 1000 米：オバマ大統領がイスラム国に対する包括戦略発表 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 中国：8月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） - 1030 豪：8月雇用統計（連邦統計局） - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1500 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1545 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - Friday, 12 September, 2014------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown ロシア：中銀金利決定 - Time Unknown 韓国：中銀金利決定 - Time Unknown ユーロ圏財務相会合（ミラノ） - Time Unknown バローゾ欧州委員長がウクライナ訪問（１３日まで） - 0000 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 - 0200 米：財務省３０年債入札 - 0300 米：8月財政収支（財務省） - 1300 シャープ クアルコムとの共同開発パネル 発表会 - 1330 日本：7月鉱工業生産確報（経産省）） - 1500 独：8月卸売物価指数（連邦統計庁） - 12─17日の間に発表予定 1505 日本：黒田日銀総裁講演 - 1800 ユーロ圏：第2・四半期就業者数（統計局） - 1800 ユーロ圏：7月鉱工業生産（統計局） - 2000 インド：8月ＣＰＩ - 2130 米：8月輸出入物価（労働省） - 2130 米：8月小売売上高（商務省） - 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 - 2300 米：7月企業在庫（商務省） - Saturday, 13 September, 2014------------------------------------------------------------- Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ミラノ） - 1430 中国：8月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） - Sunday, 14 September, 2014--------------------------------------------------------- Time Unknown 中国：8月対中国海外直接投資（商務省） - １４━１９日に発表予定 All Day スウェーデン総選挙 - Monday, 15 September, 2014-------------------------------------------------------- 1530 インド：8月ＷＰＩ - 1800 ユーロ圏：7月貿易収支（統計局） - 2130 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） - 2215 米：8月設備稼働率（ＦＲＢ） - 2215 米：8月鉱工業生産（ＦＲＢ） - Tuesday, 16 September, 2014----------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） - Time Unknown 第69回国連総会が開会 - Time Unknown 南ア：中銀金融政策決定会合（１８日まで） - All Day マレーシア：マレーシアデー - 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 1030 豪：中銀理事会議事録 - 1430 日本 黒田日銀総裁・大阪講演 - 1645 日本 黒田日銀総裁が大阪で記者会見 - 1730 英：8月生産者物価指数（国立統計局） - 1730 英：8月消費者物価指数（国立統計局） - 1800 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） - 1800 ユーロ圏：第2四半期労働コスト - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2130 米：8月卸売物価指数（労働省） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - Wednesday, 17 September, 2014------------------------------------------------------------ 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 - 0500 米：7月対米証券投資（財務省） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 - 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 - 1730 英：9月の英金融政策委員会の議事録 - 1730 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2130 米・第2・四半期経常収支（米商務省） - 2130 米：8月消費者物価指数（労働省） - 2300 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） - Thursday, 18 September, 2014------------------------------------------------------------- Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） - All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 - 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） - 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 - 0830 日本：9月ロイター短観 - 0850 日本：８月貿易統計（財務省） - 0850 日本 ４─６月資金循環統計（日銀） - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1030 中国：8月新築住宅価格 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1535 日本 日銀の黒田総裁が全国証券大会であいさつ - 1630 スイス：中銀金融政策発表 - 1730 英：8月小売売上高（国立統計局） - 1900 マレーシア：中銀金融政策決定会合 - 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2200 南ア：中銀金融政策発表 - 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 - Friday, 19 September, 2014--------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0000 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 - 0100 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） - 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 - 0700 日本：9月ロイター企業調査 - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) - 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） - 1400 日本：7月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） - 1400 日本：８月粗鋼生産速報（鉄連） - 1430 日本：百貨店売上高 - 1500 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） - 1700 ユーロ圏：7月経常収支（ＥＣＢ） - 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） - Saturday, 20 September, 2014------------------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） - All Day ニュージーランド：総選挙 - Sunday, 21 September, 2014-------------------------------------------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） - Monday, 22 September, 2014----------------------------------------------------------------- 1400 日本：スーパー売上高 - 1600 日本：コンビニ売上高 - 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（カンザスシティー） - 経済・金融政策には言及しない予定 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） - Tuesday, 23 September, 2014---------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0830 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（米ミシガン州マーケット） - "The Objectives of Monetary Policy" 1015 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州シャイアン） - 1045 中国：9月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） - 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ速報値 - 1700 ユーロ圏：9月サービス部門ＰＭＩ速報値 - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） - 2230 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ミズーリ州セントルイス） - "The U.S. Banking System" 2245 米：9月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） - Wednesday, 24 September, 2014---------------------------------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 - 0200 米：財務省２年債入札 - 1300 日本：鉄連会長会見 - 1700 独：9月ＩＦＯ業況指数 - 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） - 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） - Thursday, 25 September, 2014-------------------------------------------------------------------- 0115 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） - 景気見通し・金融政策・コミュニケーションについて 0200 米：財務省２年変動利付・５年債入札 - 0200 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン） - 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1500 独：8月輸入物価（連邦統計庁） - 25─30日に発表 1500 独：8月小売売上高（連邦統計庁） - 25─30日に発表 1700 ユーロ圏：8月Ｍ3（ＥＣＢ） - 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 - 2130 米：8月耐久財受注（商務省） - 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） - 2245 米：9月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） - Friday, 26 September, 2014------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 - 0200 米：財務省７年債入札 - 0220 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済・金融政策について講演（米ミシシッピ州ジャクソン） - 1500 独：10月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） - 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） - 2130 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） - 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 - Monday, 29 September, 2014---------------------------------------------------------------- 2100 独：9月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） - 2130 米：8月個人所得・消費支出（商務省） - 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） - 2300 米：8月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） - Tuesday, 30 September, 2014-------------------------------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 - 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 - 0850 日本：8月鉱工業生産速報（経産省）） - 0850 日本：8月商業販売統計経産省） - 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） - 1230 日本：９月国際投資戦略調査 - 1400 日本：8月住宅着工戸数（国交省） - 1655 独：9月雇用統計（連邦雇用庁） - 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） - 1730 英：第2・四半期経常収支（国立統計局） - 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数速報値（統計局） - 1800 ユーロ圏：8月失業率（統計局） - 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） - 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） - 2200 米：7月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 - 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 - 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） -