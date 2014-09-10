11日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新します) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 不二電機工業 東証２部から 東証１部指定 ウチヤマホールディングス 東証２部から 新規上場 ジャパンインベストメントアドバイザー がマザーズに（公開価 格2550円） 0850 ７─９月法人企業景気予測調査 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1515 ５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Wednesday, 10 September, 2014 All Day 韓国：秋夕 - 休場 Time Unknown 中国：8月人民元建て新規融資（中国人民銀行） 、マネーサプライＭ２（中国 人民銀行） １０─１５日の間に発表予定 環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）首席交渉官会合（ハノイ、最終日） Ｅｕｒｏｆｉ金融フォーラム２０１４（ミラノ、１２日まで） ドラギＥＣＢ総裁らが出 席 世界経済フォーラム夏季ダボス会議（中国天津） １２日まで 主要企業決算予定・特になし 0700 トルコ：第2・四半期ＧＤＰ 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1400 米：7月卸売在庫（商務省） 1700 米：財務省１０年債入札 2100 ニュージーランド：中銀金融政策決定会合 現地時間９月１１日 Thursday, 11 September, 2014 Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 フィリピン：中銀金利決定 上海協力機構サミット（ドゥシャンベ、ロシア） プーチン大統領、習近平国家主席など 出席、１２日まで 主要企業決算発表予定・特になし 0100 米：オバマ大統領がイスラム国に対する包括戦略発表 現地時間１０日 0130 中国：8月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 0130 豪：8月雇用統計（連邦統計局） 0600 独：8月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 0645 仏：8月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 1700 米：財務省３０年債入札 1800 米：8月財政収支（財務省）