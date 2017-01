2014年シンガポールＧＤＰ伸び率予想、3.3％に低下＝中銀調査

[シンガポール 10日 ロイター] - シンガポール金融管理局(MAS)が10 日に公表した調査によると、エコノミストは、シンガポールの2014年の国内総生産( GDP)伸び率見通しを3カ月前から下方修正した。22人の予想(中央値)は3.3% で、6月公表調査での3.8%から低下した。 第2・四半期のシンガポールのGDPは、季節調整済みの前期比年率で0.1%増と 、かろうじてプラス圏を維持したものの、成長率は第1・四半期から大幅に鈍化した。 シンガポール政府は8月、2014年通年のGDP伸び率は2.5─3.5%との見 方を示した。それまでの予想は2─4%。2013年のGDP伸び率は3.9%だった。 今回の調査では、エコノミストは、2014年の石油除く輸出を1.1%減と予想。 前回予想は4.1%増だった。製造業や建設、卸売り・小売りの見通しも下方修正した。 コアインフレ率の予想は2.2%だった。前回調査では2.4%と予想されていた。 エコノミスト予想の詳細は以下の通り。 最新調査 前回調査 GDP 3.3 3.8 - manufacturing 4.2 5.6 - financial services 5.5 5.5 - construction 4.7 5.6 - wholesale and retail trade 2.6 4.9 Private consumption 2.0 2.7 Non-oil domestic exports -1.1 4.1 CPI-All items 1.8 2.2 MAS core inflation 2.2 2.4 exchange rate (end of period, SGD per USD) 1.265 1.27