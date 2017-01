アジア通貨動向（10日）＝軟調、輸出統計嫌気でペソは1カ月ぶり安値

[シンガポール 10日 ロイター] - アジア通貨は総じて軟調に推移している。 米連邦準備理事会(FRB)の早期利上げ観測が材料。なかでも輸出の伸びが鈍化したフ ィリピンペソは約1カ月ぶりの安値を付けた。 半面、人民元 は上昇しており、ドルに対して6カ月ぶりの高値付近をつけ た。中国人民銀行(中央銀行)はきょう、2営業日連続で基準値を元高水準に設定した。 ペソ は0.4%下落し1ドル=43.90ペソと、8月13日以来の安値 。7月のフィリピン輸出は前年比12.4%増と、6月の21.3%増から鈍化した。 インドネシアルピア は下落した。地元の企業や、国内のインターバンク勢の ドル買いに押されている。ただし、オフショアのファンド勢がノンデリバラブル・フォワ ード(NDF)市場 でルピアを買っており、下げは限定的となっている。 経済への懸念からシンガポールドル も下落し、5カ月ぶりの安値に迫った。 *0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.29 106.20 -0.08 Sing dlr 1.2633 1.2626 -0.06 Taiwan dlr 29.961 30.005 +0.15 *Korean won 1024.20 1024.20 0.00 Baht 32.14 32.10 -0.12 Peso 43.86 43.71 -0.34 Rupiah 11781.00 11765.00 -0.14 Rupee 60.83 60.60 -0.38 Ringgit 3.1975 3.1933 -0.13 Yuan 6.1310 6.1370 +0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.29 105.28 -0.95 Sing dlr 1.2633 1.2632 -0.01 Taiwan dlr 29.961 29.950 -0.04 Korean won 1024.20 1055.40 +3.05 Baht 32.14 32.86 +2.24 Peso 43.86 44.40 +1.22 Rupiah 11781.00 12160.00 +3.22 Rupee 60.83 61.80 +1.59 Ringgit 3.1975 3.2755 +2.44 Yuan 6.1310 6.0539 -1.26 *韓国市場は休場。