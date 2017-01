再送-米金融・債券市場＝10・30年債利回り上昇、入札に備えた売りなどで

(体裁を整えて再送します。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間15時57分 97*10.00=3.2663% 前営業日終盤 97*31.00=3.2313% 10年債 米東部時間15時57分 98*19.00=2.5360% 前営業日終盤 98*28.50=2.5018% 5年債 米東部時間15時55分 99*07.50=1.7866% 前営業日終盤 99*11.50=1.7601% 2年債 米東部時間15時47分 99*27.50=0.5719% 前営業日終盤 99*28.25=0.5598% 10日の米金融・債券市場では、指標10年債や長期債を中心に国債利回りが上昇。 新規国債入札に備えた売りが出たほか、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に発 表される声明のタカ派色が強まるとの観測が利回りを押し上げた。 同日実施された総額210億ドルの10年債入札を受け、10年債、および30年債 利回りは約1カ月ぶりの高水準に達した。11日には130億ドルの30年債入札が実施 される。 終盤の取引で10年債 は10/32安。利回りは2.54%と前日終盤 の2.5%から上昇。利回りは一時2.54%を超え、8月1日以来の高水準をつけた。 30年債 も22/32安、利回りは3.27%と、前日終盤の3.23 %から上昇した。一時、8月13日以来の高水準となる3.28%をつけた。 Tボンド先物12月限 は17/32安の137─6/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32安の124─15.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)