UPDATE 2-米金融・債券市場＝10・30年債利回り上昇、入札に備えた売りなどで

(表のプライスを更新します。) [ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*06.50=3.2722% 前営業日終盤 97*31.00=3.2313% 10年債 米東部時間17時05分 98*17.00=2.5432% 前営業日終盤 98*28.50=2.5018% 5年債 米東部時間17時05分 99*07.00=1.7899% 前営業日終盤 99*11.50=1.7601% 2年債 米東部時間16時15分 99*27.50=0.5719% 前営業日終盤 99*28.25=0.5598% 10日の米金融・債券市場では、指標10年債や長期債を中心に国債利回りが上昇。 入札に備えた売りが出たほか、来週の米連邦公開市場委員会(FOMC)後に発表される 声明のタカ派色が強まるとの観測が利回りを押し上げた。 同日実施された総額210億ドルの10年債入札を受け、10年債、および30年債 利回りは約1カ月ぶりの高水準に達した。11日には130億ドルの30年債入札が実施 される。 終盤の取引で10年債 は10/32安。利回りは2.54%と前日終盤 の2.5%から上昇。利回りは一時2.54%を超え、8月1日以来の高水準をつけた。 30年債 も22/32安、利回りは3.27%と、前日終盤の3.23 %から上昇した。一時、8月13日以来の高水準となる3.28%をつけた。 同日の10年債リオープン入札結果は強弱入り混じる内容となった。外国中銀など間 接入札者の落札比率が2011年12月以来の大きさとなる半面、プライマリーディーラ ー(政府証券公認ディーラー)の比率は5月以来の低水準にとどまった。 ジャニー・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテジスト、ガイ・レバス氏は「海 外勢からの強い引き合いには目を見張るものがあった」としたうえで、米投資家からの需 要が控えめだったことを受け、結果はまちまちとの見方を示した。 来週のFOMCで、政策スタンスをめぐり一段とタカ派色が強まるとの観測が債券売 りを後押しした。 サンフランシスコ地区連銀が8日発表した論文で、投資家がFRBの利上げペース を過小評価している可能性があることが示されたことで、市場ではFRBが来週のFOM Cで予想よりも早い利上げ開始を示唆するのではないかとの観測が広がっている。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの米金利戦略主任プリヤ・ミスラ氏は、米景 気が金利上昇に持ちこたえられるかどうかをめぐり、市場が過度に悲観的になっているこ とを指摘した。 そのうえで「経済指標が良好であれば、FRBが早期に利上げを実施しない理由はな い」とし、FRBが、労働市場の緩みについて「著しい(significant)」という文言を削 除する、もしくは低金利維持の期間をさらに特定することで、一段とタカ派的なトーンを 打ち出す可能性があると予想した。 同氏はまた、とりわけ期間が短めの債券利回りがFOMCに向け上昇を続けるとの見 通しを示した。 Tボンド先物12月限 は17/32安の137─6/32。 Tノート先物12月限 は5.5/32安の124─15.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 (+1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 18.00 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (+0.75)