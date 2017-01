アジア通貨動向（11日）＝大半が小幅上昇、休場明けのウォンは5週間ぶり安値

[シンガポール 11日 ロイター] - アジア通貨は、大半が小幅に上昇した。中 国のインフレ統計を受け追加景気対策への期待感が広がった。一方、米連邦準備理事会( FRB)の利上げ時期をめぐり警戒感も強い。 韓国ウォン は下落、対ドルで5週間ぶり安値をつけた。韓国は前日まで休 場だったため、再開したきょうはオフショアのヘッジファンド勢のドル買いが目立った。 フィリピンペソ は、小幅に上昇している。フィリピンの中央銀行は、この 日の政策理事会で、インフレを抑制するため金融政策を引き締める、と予想されている。 マレーシアリンギ は上昇した。輸出業者の買いが入った。ただ、7月の鉱工 業生産統計がさえない内容だったことから、一時の上昇からは一部、押し戻されている。 中国国家統計局が発表した8月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.0%上 昇した。伸び率は7月の2.3%から鈍化、市場予想の2.2%も下回り、景気失速があ らためて裏付けられた。一部では、政府が一段の刺激策を打ち出すとの見方が広がった。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 106.90 106.86 -0.04 Sing dlr 1.2634 1.2633 -0.01 Taiwan dlr 29.979 30.025 +0.15 Korean won 1035.00 1024.20 -1.04 Baht 32.15 32.19 +0.14 Peso 43.89 43.94 +0.11 Rupiah 11825.00 11807.00 -0.15 Rupee 60.90 60.94 +0.07 Ringgit 3.1990 3.2020 +0.09 Yuan 6.1312 6.1299 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 106.90 105.28 -1.52 Sing dlr 1.2634 1.2632 -0.02 Taiwan dlr 29.979 29.950 -0.10 Korean won 1035.00 1055.40 +1.97 Baht 32.15 32.86 +2.22 Peso 43.89 44.40 +1.15 Rupiah 11825.00 12160.00 +2.83 Rupee 60.90 61.80 +1.49 Ringgit 3.1990 3.2755 +2.39 Yuan 6.1312 6.0539 -1.26