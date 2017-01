米金融・債券市場＝国債利回り小幅上昇、小売売上高に警戒感

[ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時33分 97*04.00=3.2764% 前営業日終盤 97*06.50=3.2722% 10年債 米東部時間16時32分 98*15.00=2.5505% 前営業日終盤 98*17.00=2.5432% 5年債 米東部時間16時31分 99*06.75=1.7917% 前営業日終盤 99*07.00=1.7899% 2年債 米東部時間16時10分 99*28.00=0.5640% 前営業日終盤 99*27.50=0.5719% 11日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇。翌12日に発表される小売 売上高が上振れた場合、米連邦準備理事会(FRB)が早期利上げに踏み切る確率は高ま るとの思惑が広がった。 市場では、8月の小売売上高が前月比0.6%増加すると予想されている。 Tボンド先物12月限 は3/32高の137─09/32。 Tノート先物12月限 は0.50/32高の124─16/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.25)