UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り小幅上昇、小売売上高に警戒感

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 11日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 97*04.50=3.2756% 前営業日終盤 97*06.50=3.2722% 10年債 米東部時間17時05分 98*15.00=2.5505% 前営業日終盤 98*17.00=2.5432% 5年債 米東部時間17時05分 99*07.00=1.7900% 前営業日終盤 99*07.00=1.7899% 2年債 米東部時間17時01分 99*28.00=0.5640% 前営業日終盤 99*27.50=0.5719% 11日の米金融・債券市場では、国債利回りが小幅上昇。翌12日に発表される小売 売上高が上振れた場合、米連邦準備理事会(FRB)が早期利上げに踏み切る確率は高ま るとの思惑が広がった。 市場では、8月の小売売上高が前月比0.6%増加すると予想されている。 翌日の指標発表を前に、期間が長めの国債中心に利食い売りが出たという。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は、 「小売売上高が強めとなれば、引き続き前週の弱い雇用統計よりも、あらゆる前向きな指 標が注目されるだろう」と述べた。 午後行われた130億ドルの30年債リオープン入札は、最高落札利回りが3.24 %と前月から上昇したほか、間接入札者、直接入札者の落札比率も前月から多少低下した 。ただ市場では底堅い引き合いがあったとの声が聞かれた。 入札を受け、30年債利回りは一時的に低下。地政学リスクも相場の支えになったと みられている。オバマ米大統領はこの日、ロシアに対する制裁を強化する意向を固め、翌 12日に詳細を公表する方針を明らかにした。対ロシア追加制裁を発動させる欧州連合( EU)と足並みをそろえた格好となる。 経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が前週比1万1000件増の31万50 00件で、6月下旬以来の高水準となった。国債売りを抑える要因になったとみられてい る。 終盤の取引で10年債 は4/32安。利回りは2.55%と前日の2. 54%から上昇した。 30年債 は6/32安。利回りは3.28%と前日の3.27%から上 昇した。 Tボンド先物12月限 は3/32高の137─09/32。 Tノート先物12月限 は0.50/32高の124─16/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (+1.50) U.S. 3-year dollar swap spread 18.75 (+1.25) U.S. 5-year dollar swap spread 14.50 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.25)