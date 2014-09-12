ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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Saturday, 13 September, 2014----------------------------- Time Unknown ＥＵ財務相理事会（ミラノ） 1430 中国：8月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sunday, 14 September, 2014----------------------------- Time Unknown 中国：8月対中国海外直接投資（商務省） １４━１９日に発表予定 All Day スウェーデン総選挙 Monday, 15 September, 2014----------------------------- 1530 インド：8月ＷＰＩ 1800 ユーロ圏：7月貿易収支（統計局） 2130 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2215 米：8月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：8月鉱工業生産（ＦＲＢ） Tuesday, 16 September, 2014----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） Time Unknown 第69回国連総会が開会 Time Unknown 南ア：中銀金融政策決定会合（１８日まで） All Day マレーシア：マレーシアデー 休場 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1030 豪：中銀理事会議事録 1430 日本 黒田日銀総裁・大阪講演 1645 日本 黒田日銀総裁が大阪で記者会見 1730 英：8月生産者物価指数（国立統計局） 1730 英：8月消費者物価指数（国立統計局） 1800 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） 1800 ユーロ圏：第2四半期労働コスト 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：8月卸売物価指数（労働省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 17 September, 2014----------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0500 米：7月対米証券投資（財務省）

1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０年利付国債の入札結果 1330 パナソニック 白物家電 新製品発表会

1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 1730 英：9月の英金融政策委員会の議事録 1730 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 1800 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 2130 米：8月消費者物価指数（労働省） 2300 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Thursday, 18 September, 2014----------------------------- Time Unknown ユーロ圏：ＥＣＢ新型長期オペ「ＴＬＴＲＯ」（第1回） All Day 英：スコットランド独立の是非問う住民投票 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：9月ロイター短観 0850 日本：８月貿易統計（財務省） 0850 日本 ４─６月資金循環統計（日銀） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1030 中国：8月新築住宅価格 1030 日本：流動性供給入札 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1535 日本：黒田日銀総裁が全国証券大会であいさつ 1630 スイス：中銀金融政策発表 1730 英：8月小売売上高（国立統計局） 1900 マレーシア：中銀金融政策決定会合 2130 米：8月住宅着工件数（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2200 南ア：中銀金融政策発表 2300 米：9月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 Friday, 19 September, 2014----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省２・５・７年債入札条件、2年変動利付債入札条件 0100 米：四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0200 米：財務省インフレ指数連動１０年債入札 0700 日本：9月ロイター企業調査 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告機関ベース) 0915 米：フィッシャー・ダラス地区連銀総裁が講演（ダラス） 1400 日本：7月景気動向指数ＣＩ改訂（内閣府） 1400 日本：８月粗鋼生産速報（鉄連） 1430 日本：百貨店売上高 1500 独：8月生産者物価指数（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：7月経常収支（ＥＣＢ） 2300 米：8月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Saturday, 20 September, 2014----------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） All Day ニュージーランド：総選挙 Sunday, 21 September, 2014----------------------------- All Day ２０カ国･地域（Ｇ２０）財務相･中央銀行総裁会議（ケアンズ、２１日まで） Monday, 22 September, 2014----------------------------- 1400 日本：８月のＳＣ売上高 1400 日本：スーパー売上高 1600 日本：コンビニ売上高 2230 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁が会合であいさつ（カンザスシティー） 経済・金融政策には言及しない予定 2300 米：8月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 23 September, 2014----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0830 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（米ミシガン州マーケット） "The Objectives of Monetary Policy" 1015 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が米経済について講演（米ワイオミング州シャイアン） 1045 中国：9月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ） 1700 ユーロ圏：9月総合ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月製造業ＰＭＩ速報値 1700 ユーロ圏：9月サービス部門ＰＭＩ速報値 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：7月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 2230 米：ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演（米ミズーリ州セントルイス） "The U.S. Banking System" 2245 米：9月製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Wednesday, 24 September, 2014----------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省２年債入札 1300 日本：鉄連会長会見 1700 独：9月ＩＦＯ業況指数 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2300 米：8月新築１戸建て住宅販売（商務省） Thursday, 25 September, 2014----------------------------- 0115 米：メスター米クリーブランド地区連銀総裁が講演（クリーブランド） 景気見通し・金融政策・コミュニケーションについて 0200 米：財務省２年変動利付・５年債入札 0200 米：シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が経済について講演（ワシントン） 0850 日本：８月企業向けサービス価格指数（日銀） 1500 独：8月輸入物価（連邦統計庁） 25─30日に発表 1500 独：8月小売売上高（連邦統計庁） 25─30日に発表 1700 ユーロ圏：8月Ｍ3（ＥＣＢ） 2000 トルコ：中銀金融政策決定会合 2130 米：8月耐久財受注（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2245 米：9月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Friday, 26 September, 2014----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省７年債入札 0220 米：アトランタ地区連銀のロックハート総裁が経済・金融政策について講演（米ミシシッピ州ジャクソン） 1500 独：10月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） 2130 米：第2・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第2・四半期企業利益改定値（商務省） 2255 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 29 September, 2014----------------------------- 2100 独：9月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2130 米：8月個人所得・消費支出（商務省） 2200 米：エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演（シカゴ） 2300 米：8月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） Tuesday, 30 September, 2014----------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：8月鉱工業生産速報（経産省） 0850 日本：8月商業販売統計経産省） 1030 日本：８月毎月勤労統計（厚労省） 1230 日本：９月国際投資戦略調査 1400 日本：8月住宅着工戸数（国交省） 1655 独：9月雇用統計（連邦雇用庁） 1730 英：第2・四半期ＧＤＰ確報値（国立統計局） 1730 英：第2・四半期経常収支（国立統計局） 1800 ユーロ圏：9月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：8月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2200 米：7月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 2245 米：9月シカゴ地区購買部協会景気指数 2300 米：9月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード）