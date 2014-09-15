16日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東証１部指定 ウイン・パートナーズ 東証２部から 市場変更 スターツコーポレーション が東証１部に ジャスダックから 1000 閣議・閣議後会見 - 1430 日本 黒田日銀総裁・大阪講演 - 1645 日本 黒田日銀総裁が大阪で記者会見 - ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ Friday, 12 September, 2014 ロシア：中銀金利決定 ユーロ圏財務相会合（ミラノ） バローゾ欧州委員長がウクライナ訪問（１３日まで） 英中経済金融対話（ロンドン） - オズボーン英財務相と馬凱中国副首相が会談 主要企業決算発表予定なし 0600 独：8月卸売物価指数（連邦統計庁） 0900 ユーロ圏：第2・四半期就業者数（統計局） 0900 ユーロ圏：7月鉱工業生産（統計局） 1100 インド：8月ＣＰＩ 1230 米：8月輸出入物価（労働省） 1230 米：8月小売売上高（商務省） 1355 米：9月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 1400 米：7月企業在庫（商務省） Saturday, 13 September, 2014 ＥＵ財務相理事会（ミラノ） 0530 中国：8月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局） Sunday, 14 September, 2014 中国：8月対中国海外直接投資（商務省） １４━１９日に発表予定 スウェーデン総選挙 Monday, 15 September, 2014 主要企業決算発表予定なし 0630 インド：8月ＷＰＩ 0900 ユーロ圏：7月貿易収支（統計局） 1230 米：9月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 1315 米：8月設備稼働率（ＦＲＢ） 1315 米：8月鉱工業生産（ＦＲＢ） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 Tuesday, 16 September, 2014 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） 第６９回国連総会が開会 南ア：中銀金融政策決定会合（１８日まで） マレーシア：マレーシアデー 休場 主要企業決算発表予定なし 0130 豪：中銀理事会議事録 0830 英：8月生産者物価指数（国立統計局） 0830 英：8月消費者物価指数（国立統計局） 0900 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） 0900 ユーロ圏：第2四半期労働コスト 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：8月卸売物価指数（労働省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 2000 米：7月対米証券投資（財務省）