アジア通貨動向（12日）＝フィリピンペソが5週間ぶり安値、大半が週間で下落へ

[シンガポール 12日 ロイター] - アジア通貨市場では、フィリピンペソが5 週間ぶり安値を付けた。大半のアジア通貨が週間で下落する見通し。米連邦準備理事会( FRB)が来週、予想よりも早い段階での利上げを示唆するとの観測が強まっている。 フィリピン中央銀行は11日、市場予想通り金融引き締めに動いた。12日は事前の 引き締め予想で積み上げられていたポジションを手仕舞う動きにより、ペソが押し下げら れた。 韓国ウォン は対ドルで5週間ぶり安値に下落。 韓国銀行(中央銀行)総 裁が対円でのウォン高に警戒感を示したため、オフショアのヘッジファンドによる売りが 強まった。韓国銀行は市場予想通り政策金利を据え置いたが、市場は材料視しなかった。 短期筋がマレーシアリンギ に売りを出したほか、タイでは海外勢が株式・債 券市場で売りを出したため、バーツ が軟化した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.28 107.10 -0.17 Sing dlr 1.2638 1.2635 -0.02 Taiwan dlr 30.006 30.060 +0.18 Korean won 1038.90 1036.10 -0.27 Baht 32.22 32.18 -0.14 Peso 43.97 43.86 -0.26 Rupiah 11820.00 11820.00 +0.00 Rupee 60.90 60.93 +0.04 Ringgit 3.1985 3.1930 -0.17 Yuan 6.1328 6.1300 -0.05 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.28 105.28 -1.87 Sing dlr 1.2638 1.2632 -0.05 Taiwan dlr 30.006 29.950 -0.19 Korean won 1038.90 1055.40 +1.59 Baht 32.22 32.86 +1.99 Peso 43.97 44.40 +0.97 Rupiah 11820.00 12160.00 +2.88 Rupee 60.90 61.80 +1.48 Ringgit 3.1985 3.2755 +2.41 Yuan 6.1328 6.0539 -1.29