〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（9月9日終了週）

［１２日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。

＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 186612 14255 -302215 6690 -25129 -1369 改質ガソリン 17125 -775 37809 390 -78702 -1557

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -20146 -2368 65185 122 -66718 3501 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 115956 -15313 24776 -4263 2131583 16312 改質ガソリン 23354 4 415 1938 285917 20651

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 16742 -356 4936 -898 384864 4020 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 198162 15956 -287062 7492 -31568 -1485 改質ガソリン 17138 -850 37405 521 -77980 -1509

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -18116 -2420 64283 -16 -66138 3653

その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 101820 -18538 18648 -3425 1553516 -5837 改質ガソリン 23315 -74 122 1912 279379 20186

（ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 15541 -231 4430 -986 366013 3002 ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス