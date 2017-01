米金融・債券市場＝利回り上昇、堅調な指標がＦＲＢタカ派観測支える

[ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 95*28.50=3.3433% 前営業日終盤 97*04.50=3.2756% 10年債 米東部時間17時05分 97*31.00=2.6087% 前営業日終盤 98*15.00=2.5505% 5年債 米東部時間17時05分 99*03.00=1.8169% 前営業日終盤 99*07.00=1.7900% 2年債 米東部時間16時25分 99*28.00=0.5643% 前営業日終盤 99*28.00=0.5640% 12日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇。朝方発表された米小売売上高統 計が底堅い内容となり、来週発表される米連邦公開市場委員会(FOMC)声明のタカ派 色が強まるとの見方を支えた。 指標10年債利回りは、週間で約1年ぶりの大幅な上昇を記録した。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの金利ストラテジスト、スタンレー ・サン氏は「FOMC前のリスク要因とみられていた小売売上高を通過し、FRBが想定 以上にタカ派的になった場合に備えた売りが一部出た」と述べた。 8月の米小売売上高は前月比0.6%増と市場予想と一致。前月分も0.3%増に上 方修正された。 ロイター/ミシガン大学が同日発表した9月の米ミシガン大消費者信頼感指数(速報 値)も1年2カ月ぶりの高水準をつけた。 サンフランシスコ地区連銀が週内に発表した論文で、投資家がFRBの利上げペース を過小評価している可能性があることが示されたことで、16─17日のFOMCでは、 予想よりも早い利上げ開始を示唆するとの観測が広がっている 終盤の取引で10年債 は22/32安。利回りは2.61%。一時、7 月8日以来の高水準となる2.62%近辺まで上昇した。利回りは週間で約15bp上昇 し、昨年8月以来の大幅な伸びとなった。 30年債 は1─24/32安。利回りは3.35%と、8月1日以来の 高水準。1日の利回り上昇率としては、約10カ月ぶりの大きさとなった。 3年債 利回りは約1.1%と、2011年4月27日以来の高水準をつけ た。 Tボンド先物12月限 は1─14/32安の135─27/32。 Tノート先物12月限 は16.50/32安の123─31.50/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.50 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 14.75 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.25 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (-0.25)