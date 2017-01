アジア通貨動向（15日）＝大半が下落、弱い中国指標やＦＯＭＣへの警戒感で

[シンガポール 15日 ロイター] - 15日のアジア通貨市場は、大半が下落し た。先週末に発表された中国経済指標が失望を誘う内容だったことから、同国景気の急減 速への懸念が強まった。 投資家はまた、16─17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げ開始時期 について何らかの手掛かりが示されるかどうかを見極めようと、様子見姿勢を取っている 。 クレディ・アグリコルCIBのアジア金利戦略担当トップ、フランシス・チャン氏 は、「弱い中国指標と米連邦準備理事会(FRB)に関するタカ派的見通しが今週前半は アジア通貨の重しとなるだろう」と述べた。FRBがハト派的な姿勢を維持した場合はア ジア通貨は週の後半に反発するかもしれないが、それでも「一時的」な上昇となるだろう とした。 韓国ウォン は対ドルで一時0.6%安の1ドル=1041.8ウォンと、 4月22日以来の安値をつけた。オフショア・ファンドの売りが響いた。ただ、輸出業者 の決済がらみの買いでウォンは下げの一部を取り戻した。 インドネシアルピア は0.5%安の1ドル=1万1882ルピアと、7月4 日以来の安値をつけた。 フィリピンペソ は一時0.5%安の1ドル=44.130ペソと、8月8 日以来の安値。国内輸入業者からのドル需要に押された。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.17 107.34 +0.16 Sing dlr 1.2654 1.2630 -0.19 Taiwan dlr 30.034 30.068 +0.11 Korean won 1037.10 1035.30 -0.17 Baht 32.26 32.19 -0.21 Peso 44.08 43.91 -0.37 Rupiah 11882.00 11818.00 -0.54 Rupee 61.00 60.65 -0.58 Ringgit 3.2100 3.1975 -0.39 Yuan 6.1393 6.1346 -0.08 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.17 105.28 -1.77 Sing dlr 1.2654 1.2632 -0.17 Taiwan dlr 30.034 29.950 -0.28 Korean won 1037.10 1055.40 +1.76 Baht 32.26 32.86 +1.87 Peso 44.08 44.40 +0.73 Rupiah 11882.00 12160.00 +2.34 Rupee 61.00 61.80 +1.31 Ringgit 3.2100 3.2755 +2.04 Yuan 6.1393 6.0539 -1.39