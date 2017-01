UPDATE 1-米金融・債券市場＝安値拾いの買いで価格上昇、強弱まちまちの指標受け

(内容を追加します。) [ニューヨーク 15日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 95*27.50=3.3450% 前営業日終盤 95*28.50=3.3433% 10年債 米東部時間17時05分 98*04.00=2.5906% 前営業日終盤 97*31.00=2.6087% 5年債 米東部時間17時05分 99*06.50=1.7937% 前営業日終盤 99*03.00=1.8169% 2年債 米東部時間17時04分 99*29.25=0.5442% 前営業日終盤 99*28.00=0.5643% 15日の米金融・債券市場では、国債価格が上昇。強弱入り混じる経済指標を受け、 連邦準備理事会(FRB)の緩和解除には時間がかかる可能性があるとの見方が広がり、 安値拾いの買いが入った。 プルデンシャル・フィクストインカムの首席投資ストラテジスト、ロバート・ティッ プ氏は「先週はFRB(の政策)をめぐる懸念から利回りが上昇していたが、現時点では 概ね妥当に織り込まれたようだ」とし、「債券売りは行き過ぎだった可能性がある」と述 べた。 終盤の取引で、指標10年債 は8/32高、利回りは2.585%。一 時2.582%まで低下した。利回りは前週末に2.613%と、1週間前の5日時点の 2.476%から大きく上昇していた。 30年債 も10/32高、利回りは3.33%と、前営業日の3.34 5%から低下した。8月の米鉱工業生産指数が1月以来初めて低下に転じたことを受け、 利回りは一時3.31%まで低下する場面もあった。 期間が短めの債券価格も上昇した。 アクション・エコノミクスのマネジング・ディレクター、キム・ルパート氏は「まさ に、弱い成長によってFRBが早期利上げに踏み切れないという循環論だ」と述べた。 ルパート氏によると、9月のニューヨーク州製造業業況指数も材料視された。同指数 は2009年10月以来の高水準になったものの、内訳の雇用指数が悪化した。 また、週末に発表された8月の中国鉱工業生産の伸び率が約6年ぶりの低水準にとど まったほか、経済協力開発機構(OECD)が主要先進国の経済成長率予想を下方修正し たことも米債買いを後押しした、とルパート氏は指摘。「成長懸念が焦点となっている」 と述べた。 16─17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)では、タカ派色が強まる可能性も あるとみられている。 Tボンド先物12月限 は9/32高の136─04/32。 Tノート先物12月限 は5.50/32高の124─05/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 15.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (+0.75)