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［東京 １６日 ロイター］ - 主要銀行、証券が公表した対顧客相場は以下のとおり。 BANK USD/JPY EUR/JPY GBP/JPY DATE TIME SOURCE RIC ================================================================================ BTM UFJ 107.17 138.73 174.01 Sep16 09:55 BOA 107.17 138.73 Sep16 10:08 BARCLAYS 107.17 138.71 173.98 Sep16 10:06 BBH&CO 107.15 138.71 173.97 Sep16 09:56 BNP PARIBAS 107.16 138.70 173.98 Sep16 09:59 CITIBANK 107.17 138.72 174.00 Sep16 10:20 DEUTSCHE GOLDMAN 107.15 138.70 Sep16 10:05 JPM CHASE 107.15 138.69 Sep16 09:58 MIZUHO BK 107.17 138.72 174.02 Sep16 10:02 MORGAN ST 107.16 138.70 Sep16 10:01 STANCHART 107.10 138.60 Sep16 00:55 SHINKIN CTRL 107.14 138.68 Sep16 09:55 SHINSEI 107.15 138.69 Sep16 10:02 SMBC 107.16 138.72 Sep16 09:57 SumitoMitsuiTR ＊ 一部、アップデートされていない銀行のデータがございます。
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