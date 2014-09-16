17日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1000 原子力規制委員会 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ２０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1330 パナソニック 白物家電 新製品発表会 1430 日証協会長会見 1510 地銀協会会長会見 1530 日商会頭会見 1515 ２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） 時間はＧＭＴ ★★１６日（火） 米：連邦公開市場委員会（１７日まで） 第６９回国連総会が開会 南ア：中銀金融政策決定会合（１８日まで） 仏新政権の信任投票 マレーシア：マレーシアデー 休場 0130 豪：中銀理事会議事録 0830 英：8月生産者物価指数（国立統計局） 0830 英：8月消費者物価指数（国立統計局） 0900 独：9月景気期待指数（ＺＥＷ） 0900 ユーロ圏：第2四半期労働コスト 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1230 米：8月卸売物価指数（労働省） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 2000 米：7月対米証券投資（財務省） ★★１７日（水） 海外主要企業決算発表予定 - Q1 2015 FedEx 0730 タイ：中銀理事会 0830 英：9月の英金融政策委員会の議事録 0830 英：5─7月ＩＬＯ方式英失業率（国立統計局） 0900 ユーロ圏：8月消費者物価指数改定値（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1230 米・第2・四半期経常収支（米商務省） 1230 米：8月消費者物価指数（労働省） 1400 米・9月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） 1800 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 1830 米：ＦＲＢ議長の会見