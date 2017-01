アジア通貨動向（16日）＝大半が小幅上昇、ＦＯＭＣ前にドル買い一服

[シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では、新興国通貨 の大半が米ドルに対して小幅上昇している。この日から始まる米連邦公開市場委員会(F OMC)を前に、ドル買いが一服している。 人民元 は下落。中国人民銀行(中銀)は、基準値を元安水準に設定した。 韓国ウォン は、輸出業者やオフショアファンド勢からの需要を背景に、ド ルに対して上昇している。ウォン はまた、円に対しても堅調に推移している。 インドネシアルピア は小幅上昇。ルピア安抑制に向けた介入が警戒された。 今回のFOMCでは、米連邦準備理事会(FRB)が利上げのタイミングを示唆する のかどうかが注目されている。政策当局者の最新の経済・金利見通しも公表される予定。 *0330GMT(日本時間午後零時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 107.07 107.19 +0.11 Sing dlr 1.2626 1.2635 +0.07 Taiwan dlr 30.101 30.106 +0.02 Korean won 1034.80 1038.00 +0.31 Baht 32.26 32.29 +0.09 Peso 44.19 44.18 -0.02 Rupiah 11910.00 11925.00 +0.13 Rupee 61.02 61.13 +0.18 *Ringgit 3.2250 3.2250 +0.00 Yuan 6.1483 6.1420 -0.10 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 107.07 105.28 -1.68 Sing dlr 1.2626 1.2632 +0.05 Taiwan dlr 30.101 29.950 -0.50 Korean won 1034.80 1055.40 +1.99 Baht 32.26 32.86 +1.86 Peso 44.19 44.40 +0.46 Rupiah 11910.00 12160.00 +2.10 Rupee 61.02 61.80 +1.28 Ringgit 3.2250 3.2755 +1.57 Yuan 6.1483 6.0539 -1.54 *マレーシアの金融市場は休場。