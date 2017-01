米金融・債券市場＝国債価格が概ね小幅高、翌日のＦＯＭＣは現状維持との見方

[ニューヨーク 16日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時01分 95*19.00=3.3596% 前営業日終盤 95*27.50=3.3450% 10年債 米東部時間16時01分 98*03.50=2.5924% 前営業日終盤 98*04.00=2.5906% 5年債 米東部時間16時01分 99*09.25=1.7755% 前営業日終盤 99*06.50=1.7937% 2年債 米東部時間15時39分 99*29.50=0.5402% 前営業日終盤 99*29.25=0.5442% 16日の米金融・債券市場では、国債価格が概ね小幅高。翌日の米連邦公開市場委員 会(FOMC)の見通しについて、市場では、現状維持にとどまるだろうとの声が聞かれ た。 Tボンド先物12月限 は3/32安の136─01/32。 Tノート先物12月限 は2/32高の124─07/32。 <ドルスワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 23.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 19.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread 16.00 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread 14.00 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -0.75 (unch)